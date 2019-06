Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt des Main-Tauber-Kreises bietet am Donnerstag, 11. Juli, von 18 bis 21 Uhr einen Kochworkshop unter dem Motto „Leaf to root – vom Blatt bis zur Wurzel“ in der Kochwerkstatt in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, an.

Die Verwertung von Schweinen „from nose to tail“ – also vom Rüssel bis zum Ringelschwanz – ist als Redensart bekannt. Aber nicht nur aus dem Schwein kann man mehr „herausholen“. Viele Teile von Obst und Gemüse, die häufig im Müll landen, sind ebenfalls verzehrbar. Warum wird Karottengrün nicht gegessen? Wieso nicht mal Radieschenblätter zu Suppe, Salat oder Pesto verarbeiten? Was kann man aus Pastinakenschale zaubern? Diesen Fragen geht der Workshop nach und lädt ein, eine kulinarische Welt abseits der klassischen Obst- und Gemüseteile zu entdecken.

Für den Workshop sind eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar, Behälter für Kostproben und der Teilnehmerbeitrag mitzubringen. Eine Anmeldung bis Montag, 8. Juli, ist erforderlich und wird unter Telefon 0 79 31/48 27 63 07 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de unter Angabe des Workshop-Titels im Betreff entgegen genommen. Diese Veranstaltung wird über die Landesoffensive „Mach’s Mahl“ des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg gefördert. lra

