Main-Tauber-Kreis.Ein großer Vorteil vom Leben und Arbeiten im Ausland ist, dass man die Kultur und das Land vollkommen anders entdecken kann, als dies als Tourist möglich ist. Berufspraktische Erfahrungen sammeln, Sprachkenntnisse verbessern, sich selbst weiterentwickeln – einfach erleben, wie in anderen Ländern die Berufswelt funktioniert und ein Teil davon werden. Bevor man aber aufbricht, ist vieles zu bedenken und zu klären. Alle Interessierten können via Skype an der Online-Vortragsveranstaltung der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit teilnehmen. Fragen können während des Vortrags per Chat-Funktion an die Referenten der ZAV gestellt und direkt von den Experten beantwortet werden. Die kostenfreie Veranstaltung findet am Donnerstag, 29. November, ab 15 Uhr im BiZ der Agentur für Arbeit in Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 17, statt.

