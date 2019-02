Lehrer streiken für besseres Gehalt

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart.1200 Angestellte der Länder gingen am Montag auf die Stuttgarter Straßen, um für ein höheres Gehalt zu streiken. Die Forderung: Sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat.

Unter den Lehrenden dürfen nur diejenigen streiken, die sich nicht in einem Beamtenverhältnis befinden. So seien es aus dem Main-Tauber-Kreis rund 30 angestellte Lehrkräfte gewesen, die in Stuttgart dabei gewesen seien, informierte Jana Kolberg, GEW-Kreisvorsitzende (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft). Problematisch: „Es gibt allgemein nur sehr, sehr wenige Angestellte – höchstens ein oder zwei pro Schule.“ Außerdem würden sich viele Lehrer mit einem befristeten Arbeitsvertrag gar nicht trauen, streiken zu gehen. Wie viel Unterricht ausgefallen sei, könne Kolberg zwar nicht sagen. Sie verriet jedoch, dass man die Kollegen gebeten habe, keinen Vertretungsunterricht auf die Beine zu stellen. Stattdessen solle man die verschiedenen Klassen lediglich betreuen. „Wir erwarten diese Woche ein abschlussfähiges Angebot“, meinte Verdi-Landeschef Martin Gross zur Deutschen Presseagentur. gs/dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019