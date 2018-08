Lehrgang zur Betreuerin

Weikersheim.Die Kreislandfrauen Main-Tauber veranstalten einen Lehrgang zur „Hauswirtschaftlichen Familienbetreuerin“.

Der Lehrgang beginnt am Samstag, 22. September, um 8.30 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle, Schulstraße 7 in Weikersheim. Unterrichtszeit ist von 8.30 bis 16 Uhr; Kursdauer vom 22. September bis 17. November.

Der Unterricht findet jeweils Mittwoch und Samstag ganztags statt. In den Herbstferien findet kein Unterricht statt. Der Lehrgang zur „Hauswirtschaftlichen Familienbetreuerin“ qualifiziert Frauen für hauswirtschaftliche- pflegerische Aufgaben. Der Lehrgang setzt sich zusammen aus 108 Stunden Unterricht in Theorie und Praxis. lf

