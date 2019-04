Liebe, Leid und Frömmigkeit

Aub.In der Spitalkirche ist am Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr das Duo Jan Kobow, Tenor, und Lucy Hallman Russell, Schlimbach-Orgel und Cembalo, unter dem Motto „Europa Cantata“ zu hören. Das Programm besingt die Liebe, das Leid und die Frömmigkeit. Der Jan Kobow zeigt in den unterschiedlichen Werken des 17. Jahrhunderts aus europäischen Ländern eine virtuose Textgestaltung. Seine Partnerin Lucy Hallman Russell wird den Klang Europas auch an der Schlimbach-Orgel und am Cembalo „sprechen, singen und schlagen“. Es erklingen Werke von Monteverdi und Frescobaldi, Schütz und anderen.

