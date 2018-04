Lösungssuche braucht ihre Zeit

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Das lückenhafte Angebot an Zughalten auf der Frankenbahn zwischen Osterburken und Lauda wird sowohl von Landräten und Bürgermeistern, als auch von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern scharf kritisiert. Hermino Katzenstein, Betreuungsabgeordneter der Grünen für den Main-Tauber-Kreis, hat dies zum Anlass genommen, sich beim Verkehrsministerium in Stuttgart für Verbesserungen einzusetzen. Ein erstes Fachgespräch darüber hat im Ministerium bereits stattgefunden.

Katzenstein, dessen politischer Schwerpunkt ohnehin im Verkehrssektor liegt, ist es aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes ein großes Anliegen, Verkehr vom Auto auf den Umweltverbund zu verlagern. „Wir Grüne sind die Partei, die sich stärker als alle anderen für die Verkehrswende einsetzt“, stellt er fest. Selbst die schärfsten Kritiker sollten anerkennen, dass die grün geführte Landesregierung dabei schon erhebliche Erfolge vorweisen kann.

Stundentakt kommt

Mit dem neuen Verkehrsvertrag kommt ab Dezember 2019 der Stundentakt auf der Frankenbahn, eine erhebliche Ausweitung des Angebots an Zugverbindungen gegenüber dem seit vielen Jahren unverändert bestehenden Status quo. Zudem werden neue Fahrzeuge eingesetzt, in denen es unter anderem kostenloses WLAN gibt. Auf der Tauberbahn kommen die Verbesserungen und Ausweitungen ab Dezember 2020: Der durchgehende Stundentakt von Wertheim über Lauda, Bad Mergentheim bis nach Crailsheim, zunächst Montag bis Freitag, später auch am Wochenende.