Macht Gott etwa Urlaub?

Anzeige

Das alles kann unser Herz mit der Gewissheit erfüllen: Ja, Gott ist da!

Manchmal spüren wir aber auch gar nichts. Gott ist für uns dann fern. Fragen bleiben unbeantwortet. Seelenwunden schmerzen. Eigenes oder fremdes Leid bringt uns ins Zweifeln. Wo ist Gott? Hört er mich? Sieht er mich? Hat er mich verlassen?

Gott ist eben nicht nur nahe. Er hat keine Präsenzpflicht. Es gibt Zeiten, in denen uns seine Abwesenheit schmerzhaft bewusst wird. Die Urlaubsvertretung für Pfarrer lässt sich regeln. Vertretungsgottesdienste lassen sich organisieren. Aber Gottes Nähe lässt sich nicht festlegen und planen.

Einfach warten?

Was also tun, wenn Gott gerade fern scheint? Was tun, wenn er anscheinend im Urlaub und nicht erreichbar ist? Einfach warten? Hoffen, dass er sich irgendwann wieder meldet? Das kann unter Umständen aber ziemlich lange dauern. Es besteht sogar die Gefahr, dass der Kontakt ganz abbricht.

Da ist es besser sich immer wieder an Gott zu wenden und ihn an seine Zusagen zu erinnern. Gott sagt: „Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten.“ (Psalm 51,15). Gott verspricht, dass bei ihm nicht nur der Anrufbeantworter ran geht. Er verspricht, dass wir mit unseren Gebeten direkt zu ihm durchkommen. Gerade in den Psalmen können wir lesen, wie die Beter Gott immer wieder an seine Zusagen erinnern, wie sie ihm sein Wort vorhalten. Sie erfahren Gott als fern und halten gleichzeitig fest an Seiner Nähe. Er hat es doch versprochen! Und dann passiert es oft, dass sich beim Beten etwas verändert. Mitten im Psalm schlägt die Stimmung um. Die Klage wird zum Lob. Das macht mir Mut. Daran will auch ich mich festhalten: nicht an der scheinbaren Ferne Gottes, sondern an der versprochenen Nähe.

Auch wenn das manchmal schwer fällt und ganz schön dauern kann.

Das Sommerloch im Kirchenjahr hat also seinen Grund nicht darin, dass Gott sich seinen wohlverdienten Urlaub nimmt, sondern darin, dass wir ihn uns nehmen, die Pfarrer, die Mitarbeiter und die Gemeindeglieder.

Und so wünsche ich Ihnen und uns allen eine schöne und erholsame Sommerzeit. Ob in der Ferne oder in der Nähe, aber auf jeden Fall in Gottes Nähe.

Es grüßt Sie herzlich

Pfarrer Matthias Haas,

Pfarramt Reinsbronn, Sechselbach und Waldmannshofen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.07.2018