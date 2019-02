Main-Tauber-Kreis mit vier Touren dabei

Main-tauber-Kreis.Der Frühling naht, und in Kürze werden wieder Wanderfreunde die Landschaften in Baden-Württemberg erkunden, auch im „Lieblichen Taubertal“. Eine Hilfe bei der Wanderplanung ist beispielsweise das Buch mit dem Titel „Die schönsten Klosterwanderungen in Baden-Württemberg“.

Im Einzelnen sind es die Wanderungen „Holzschnitzer und Freiheitskämpfer“ auf der Tour Creglingen, Herrgottskirche, Münster, Archshofen, Creglingen, „Gartenzwerge und politische Riesen“ auf der Tour Weikersheim, Igersheim, Bad Mergentheim, „Schwestern und Brüder im Taubertal“ auf der Tour Lauda, Tauberbischofsheim, Gerlachsheim, Lauda und „Zu den Gärtnern Gottes“ auf der Tour von Kloster Bronnbach, Reicholzheim, Wertheim wieder zurück nach Kloster Bronnbach.

Die Beschreibungen gehen auf den jeweiligen Ausgangspunkt, die Streckenlänge der Wanderung und deren Dauer ein. Auch über den Höhenunterschied und Einkehrmöglichkeiten wird berichtet. Ergänzend wird vom Autor Jürgen Germann über Geschichte informiert und es gibt Erläuterungen zu Sehenswürdigkeiten, so zum Beispiel zum Tilmann-Riemenschneider-Altar in der Herrgottskirche in Creglingen oder zu den steinernen Karikaturen der Zwerge im Weikersheimer Schlosspark.

Erwähnt werden außerdem der Deutsche Orden im Deutschordensschloss in Bad Mergentheim, das Dampflokdenkmal in Lauda und die Barockkirche in Gerlachsheim.

Jede Tour ist um eine Kartenskizze ergänzt, so dass der Wanderer sofort losmarschieren kann. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019