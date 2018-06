Mann im Auto eingeklemmt

Anzeige

Krensheim/Ilmspan.Bei der Kollision zweier Pkw bei Krensheim sind am Donnerstag gegen 7 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Eine 47-jährige Fahrzeuglenkerin war von Krensheim kommend an die Einmündung der Kreisstraße herangefahren und hatte dort einem 20-jährigen Pkw-Lenker, der aus Ilmspan in Richtung Poppenhausen fuhr, die Vorfahrt genommen.

Nach dem Zusammenstoß landete der Pkw des 20-Jährigen auf dem Dach. Der Mann war eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Rettungswagen brachten beide schwer verletzten Personen in Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.