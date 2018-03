Mathias Schulz folgt auf Gerhard Heine

Anzeige

Tauberbischofsheim.Im Rahmen der der Fachtagung „Gewaltprävention und Konfliktkultur an Schulen“ wurde Gerhard Heine, seit 1991 Präventionsbeauftragter bei der AGJ-Suchtberatung des Main-Tauber-Kreises in Altersteilzeit verabschiedet.

Heine entwickelte das Projekt „Konfliktkultur“ mit, das 1999 im Main-Tauber-Kreis Kreis umgesetzt wurde. Zudem war er Berater für Jugendliche und junge Erwachsene hinsichtlich Suchtmittelauffälligkeiten. Nachfolger bei der AGJ-Suchtberatung ist seit 1. März Mathias Schulz aus Helmstadt. Nach einem Studium der Sozialpädagogik (BA) in Würzburg absolviert er derzeit berufsbegleitend ein Master-Studium „Suchttherapie und -beratung“ an der Katholischen Stiftungs-Hochschule in München.

Zudem war Schulz bereits bei mehreren Trägern in der Jugendhilfe und -beratung tätig pdw