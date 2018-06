Mehr Demokratie und weniger Pestizide

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Stark vertreten war der Kreisverband Main-Tauber beim Landesparteitag der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Baden-Württemberg in Gerlingen. Mit Monika Diez (Wertheim) und Ute Göggelmann (Lauda) wurden gleich zwei Mitglieder aus dem Kreis in den neuen Landesvorstand gewählt. Herbert Alexander Gebhardt, ebenfalls aus Wertheim, leitete gewohnt souverän den Parteitag als Vorsitzender des Präsidiums.

Im Mittelpunkt stand dabei die Neuwahl des Landesvorstands, wobei die Delegierten weitgehend die Vorstandsmitglieder im Amt bestätigten: An der Spitze der Partei steht weiterhin der Chemotechniker Guido Klamt aus Gerlingen. Ute Göggelmann, Pfarrsekretärin aus Lauda, ist Schriftführerin. Neu als Beisitzerin im Landesvorstand ist Monika Diez, Familienfrau aus Wertheim.

Ein zweiter Schwerpunkt auf dem Landesparteitag war die Vorstellung und Besprechung laufender Aktionen: So unterstützt die ÖDP Baden-Württemberg den Volksantrag des Vereins „Mehr Demokratie“, mit dem Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Einwohneranträge auch in den Landkreisen ermöglicht werden sollen. Auch die Unterstützung der Nabu-Petition „Gegengift – Pestizideinsatz in Baden-Württemberg halbieren“ wurde den Delegierten ans Herz gelegt. Die ÖDP bereitet eine eigene Aktion zum Thema „Schutz der Artenvielfalt“ vor. ödp