Mehr Zuweisungen und Grunderwerbssteuer

Main-Tauber-Kreis.Positiver als geplant entwickelt sich der Kreishaushalt, den Kreiskämmerer Torsten Hauck im Zwischenbericht vorstellte. Das liegt zum einen an der Steigerung der Schlüssel- und anderer Zuweisungen sowie an einem höheren Zuschuss für die Kleinkindbetreuung und Mehreinnahmen bei der Grunderwerbssteuer.

Dem stehen weniger Kosten und eine zusätzliche Erhöhung des Bundeszuschusses bei den Kosten für Unterkunft und Heizung entgegen. Auch bei den Verwaltungsgebühren wird mit einem Rückgang gerechnet, so dass sich die ordentlichen Erträge des Kernhaushalts um rund zwei Millionen Euro erhöhen.

Die Aufwendungen werden sich voraussichtlich um eine halbe Million Euro verringern, was am Rückgang der Flüchtlingszahlen sowie der geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften liegt. Im Gegenzug steigen die Personalausgaben um 0,3 Millionen Euro. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis um fast 2,5 Millionen Euro. Durch diese positive Entwicklung erhöht sich der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um 2,5 Millionen Euro auf rund 8,6 Millionen Euro, so dass mehr Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen.