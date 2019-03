Menschen ein wenig Zeit schenken

Interesse an Lebensentwürfen haben, zuhören können und jemandem ganz praktisch unter die Arme greifen: Das sind Herausforderungen für engagierte Ehrenamtliche beim Caritassozialdienst.

Main-Tauber-Kreis. Nadja Hildebrandt, Teamleiterin des Caritassozialdiensts, und ihre Kolleginnen haben gut zu tun. Ihr Arbeitsplatz liegt gleich rechts hinter der Eingangstür des Caritas-Hauptgebäudes am Schlossplatz in Tauberbischofsheim. Außenstellen gibt es in Lauda, Wertheim, Freudenberg und Assamstadt. Sie sind erste Ansprechpartner für Menschen, die Probleme oder Fragen haben.

„Wir bieten die allgemeine Sozialberatung“, so Hildebrandt. „Zu uns kann jeder kommen, egal wie alt er ist oder welche Religion er hat.“ Mal geht es um sozialrechtliche Ansprüche, mal um die psychosoziale Begleitung von Klienten. Die Anfragen sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst – das erfordert Flexibilität und Erfahrung.

„Ein Klient von uns hat kein Einkommen, ist aber nicht in der Lage, seine Angelegenheiten zu regeln. Er versteht das System nicht“, beschreibt Nadja Hildebrandt eine Situation. Da kann es schnell vorkommen, dass jemandem die Wohnung gekündigt wird oder kein Geld fließt, weil das Arbeitslosengeld II aufgrund fehlender Bescheinigungen nicht ausgezahlt werden kann. Behördengänge sind dann notwendig, in Schritten gilt es den Anforderungen genüge zu leisten. „Unsere Arbeit ist sehr umfangreich und vielfältig“, beschreibt Hildebrandt die Herausforderungen.

Manchmal möchten sie und ihre Kollegen am liebsten jemanden an die Hand nehmen, mit ihm zur Bank, zur Krankenversicherung und zu anderen Ämtern gehen, um Sachverhalte zu klären. Doch dazu reicht die Zeit nicht, weil vor der Tür bereits drei andere Hilfesuchende warten.

Caritas-Bereichsleiterin Beate Maier hat deshalb beim Landesprogramm „Engagiert in Baden-Württemberg“ einen Förderantrag gestellt, der vom Ministerium für Soziales und Integration bewilligt wurde. Mit der Umsetzung des Konzepts im Rahmen des Caritassozialdiensts vor Ort ist Nadja Steigerwald betraut. Es sieht vor, Ehrenamtliche zu gewinnen, die Hilfesuchenden zuhören und sie zu Behörden, Ärzten oder anderen Institutionen begleiten. „Orte des Zuhörens“, so die Idee, sollen in den Familienzentren in Assamstadt und Grünsfeld sowie an den Standorten des Caritassozialdiensts in Tauberbischofsheim, Lauda, Wertheim und Freudenberg entstehen.

Die Besonderheit bei diesem Projekt ist nicht nur die Übernahme von Fahrtkosten, sondern vor allem die vorherige Schulung der Ehrenamtlichen. In vier Modulen werden wichtige Aspekte beleuchtet. Die Grundlagen des Ehrenamts beim Caritasverband sowie Versicherungen, Datenschutz und Schweigepflicht bilden den Auftakt. Es folgen Themen zur Kommunikation, die sich mit der offenen und wertschätzenden Begegnung mit Hilfesuchenden befasst, mit der Abgrenzung gegenüber Betreuten sowie den Grenzen des Ehrenamts. Das dritte Modul stellt Einblicke in das Netzwerk sozialer und beratender Hilfen im Landkreis her.

Ehrenamtliche sollen Selbsthilfegruppen, Angebote der Jugendhilfe, Schuldnerberatung und viele andere Angebote kennenlernen, um im Eventualfall darauf zu verweisen und schnelle Hilfe zu ermöglichen. Der letzte Schulungspart sieht eine kurze Einführung in das Sozialrecht anhand von Fallbeispielen vor.

„Bei uns ist jeder willkommen, der sich engagieren will, egal in welchem Zeitrahmen“, so Nadja Steigerwald. Sie ist überzeugt, dass es den eigenen Blick weitet, wenn sich jemand unvoreingenommen die Lebensentwürfe anderer ansieht. Und Guido Imhof, zuständig für das Ehrenamt beim Caritasverband, fügt an: „Zu jedem Anliegen gibt es immer auch eine Geschichte, die angehört werden will.“

Nadja Steigerwald ist mobil unter Telefon 0151/20033680, beim Caritasverband unter Telefon 09341/92200 und per E-Mail unter n.steigerwald@caritas-tbb.de zu erreichen. Das erste Modul startet bereits am Freitag, 5. April, von 16.30 bis 19.30 Uhr beim Caritasverband in Tauberbischofsheim.

