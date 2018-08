Menschen nicht einfach versauern lassen

Anzeige

Klappt die Integration von Flüchtlingen? Diese einfache Frage ist schwer zu beantworten. Vor Ort aber setzen sich viele dafür ein, berichten von Fort-, aber auch von Rückschritten.

Main-Tauber-Kreis. Das Thema Integration ist komplex. Schließlich ist die individuelle Situation jedes einzelnen Flüchtlings zu verschieden, als dass man pauschalisieren könnte. Allein der Aufenthaltstitel – meist abhängig von der Einstufung des Herkunftslandes als sicher oder nicht oder dem Nachweis politischer Verfolgung – zeigt Grenzen auf, was jemand in Deutschland darf oder nicht. Abhängig vom Status ist auch die Berechtigung zur Teilnahme an Integrationskursen. Davon wissen die Mitarbeiter des Integrationsnetzwerks Hohenlohe-Main-Tauber sowie des Bildungsträgers Kolping ein Lied zu singen.

„Die Flüchtlinge versuchen sich zu integrieren, doch die Politik agiert häufig konträr“, moniert Karin Aeckerle vom Integrationsnetzwerk. Sie und ihr Kollege Julian Wegmann kennen die Probleme derer, die kommen. Fast alle haben einen Auftrag der Familie in der Tasche, die ihr Geld zusammengelegt hat, um die Flucht zu ermöglichen. Auf der einen Seite sollen sie sich bilden, auf der anderen Geld verdienen und nach Hause schicken. „Oft werden sie in dieser Zwickmühle so zerrieben, dass sie total überfordert sind“, so Aeckerle.