„Merchemer Brogge“ neues Mitglied

Am 11. 11. ertönt der Startschuss: Die Narren stimmten sich bei der Herbstversammlung im Domizil der Laudaer Strumpfkappen im i_Park Tauberfranken auf die neue Kampagne ein.

Lauda/Odenwald-Tauber. Nachdem man recht lange auf der – eigentlich passenden – Schnapszahl 44 verharrte, ging es zuletzt Schlag auf Schlag: Gar 48 Vereine zählt inzwischen die Vereinigung zur Pflege fastnachtlicher Bräuche, der Narrenring Main-Neckar mit Sitz in Buchen. Jetzt bei der Herbstversammlung des Regionalverbandes im Bund Deutscher Karneval Köln, in deren Verlauf über gut zweieinhalb Stunden die etwas mehr als 111 Delegierten zahlreiche Themen debattierten und letztlich abhakten, reihten sich ein in die geballte närrische Phalanx als aktueller Neuzugang die „Merchemer Brogge“, ein bereits 1978 gegründeter Zusammenschluss aus Merchingen, den Präsident Maxi Maurer im Beisein zweier Getreuer vorstellte.

Grußwort des Bürgermeisters

In der Trainingsstätte der Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda, der früheren Bundeswehr-Sporthalle im i_Park, erinnerte in seinem Grußwort der Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen, Thomas Maertens, an die hier ehemals beheimatete Tauberfranken-Kaserne. Auf den Narrenring Main-Neckar eingehend, hob Maertens hervor, dass dieser ein buntes Kaleidoskop darstelle, das die gesamte Bandbreite des Humors und des Gardetanzes unter einem gemeinsamen Dach vereine.

Die jeweils auf ihre Art eigenen Vereine aus Nordbaden, Franken, Hessen und Württemberg brächten dabei die verschiedensten karnevalistischen Spielarten und vor allem auch Qualitäten mit ein.

Der Jugendleiter und Verantwortliche für den Tanzsport bei der Laudaer NG, Peter Kreis, ging kurz auf das neueste Domizil der Strumpfkappen ein, zu dessen Finanzierung man extra einen Förderverein ins Leben gerufen habe. Die eifrigen Helfer seien immer noch dabei, die 40 mal 22 Meter große Halle zusehends auf Vordermann zu bringen, so Kreis, der anmerkte, dass neben einer Bühne als nächste wichtige Anschaffung eine Spiegelwand die Bedingungen weiter verbessere.

Narrentreffen am 24. Februar

Mit dem Totengedenken ganz offiziell in die von Geschäftsführer Jörg Fritsch (Walldürn) erstellte Tagesordnung einsteigend, gehörte das Wort zuerst dem Vorsitzenden und Präsidenten der Walldürner Gesellschaft Fideler Aff, Falko Günter, der den etwa drei Kilometer langen Umzugsweg beim 37. Fränkischen Narrentreffen erläuterte. In Verbindung mit dem 25. BDK-Freundschaftstreffen gehe hierbei am 24. Februar 2019 in der sonstigen Wallfahrtsstadt der Punk ab, schwärmte schon im Vorgriff der Hauptorganisator, bevor der Narrenring-Präsident Stefan Schulz (Lauda) die zuletzt absolvierten Aktivitäten seitens der rührigen Vereinigung detailliert auflistete.

Breiten Raum nahm dabei die Hauptversammlung des Bundes Deutscher Karneval in Neubrandenburg ein, bei der zahlreiche Komplexe zur Sprache kamen, wie Schulz resümierte, der besonders die mit der GEMA erzielte Übereinkunft zur Pauschalisierung und zur künftigen Gemeinnützigkeit des BDK in das Blickfeld rückte.

Von einer erfolgreich abgehaltenen Trainerschulung berichtete danach für den Tanzsportausschuss Susanne Fritsch (Walldürn), die mit dem Aufruf zur Teilnahme das Augenmerk auf das nächste und damit 46. Karl-Heß-Gardetanzturnier am 5./6. Januar 2019 in der Laudaer Stadthalle lenkte, wobei man die Anmeldung auf den 1. 11. um 11.11 Uhr terminierte – wieder einmal Schnapsziffern also.

Mit einem ganz anderen, und zwar umfangreichen Zahlenwerk beschäftigte sich dagegen im Anschluss der Schatzmeister des Narrenringes, Erwin Nentwich (Höpfingen), dessen vorgelegte Bilanz bei den Anwesenden auf ungeteilte Zustimmung stieß.

Pressereferent Peter Weinlein (Buchen) bezog kurz zum Mitteilungsblatt „Marotte“ Stellung. Reduziert ab sofort auf eine Ausgabe pro Jahr benötige man dringend eine Verstärkung des Redaktionsausschusses, so der Zusatz, bevor Archivar Jörg Rathmann (Hainstadt) darauf hinwies, dass der erstmals an Gerhard Raab (Hettingen) verliehene Ehrenpreis, die „Till“-Skulptur, als ständige Leihgabe die Narrenring-Stube bereichere. Der Brauchtums-Experte, der den ältesten Zeitungsbericht auf 1889 datierte und zur Ordens-Sammlung beinahe 1300 Exemplare nannte, plädierte für eine Erweiterung der Ausstellung, wozu man sich neue Exponate wie beispielsweise Symbolfiguren erhoffe.

Dass es sich nicht gerade einfach bewerkstelligen lasse, den Nachwuchs einzubinden, bestätigte daraufhin der später per Satzungsänderung unter der neuen Bezeichnung Verbandsjugendleiter firmierende Thomas Schmelcher (Hettingen), der unter anderem die Absage des Sommerfestes bedauerte, während danach der Datenschutzbeauftragte Jürgen Hofmann (Gräfendorf) ziemlich tief in die neuesten Bestimmungen eintauchte und hierzu eine permanente Achtsamkeit anmahnte.

Den Erklärungen von Michael Schler (Buchen) zur künftigen Handhabung hinsichtlich der nicht zu unterschätzenden Ordens-Verleihungen folgte schließlich eine intensive Aussprache, bei der man nach Wegen suchte, verstärkt das Interesse der Jugend zu wecken.

Eröffnungssitzung am 9. Februar

Mit einigen Beispielen wartete dabei der Vorsitzende der Wolfsschlucht Concordia Wertheim, Heiko Krimmer, auf, wonach es noch galt, etliche Termine vorzumerken. So steigt die Eröffnungssitzung des Narrenringes Main-Neckar zur neuen Session wieder – nach vorheriger Pause - mit der Moderation durch Präsident Stefan Schulz am 9. Februar in Walldürn, während tags darauf die Kinder- und Jugendsitzung in Hardheim über die Bühne geht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018