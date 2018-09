Michaelis-Messe mit Auftakt nach Maß

Wertheim.Herz, was willst du mehr – außer, dass es vielleicht gerade so weitergehen möge? Zwei Tage beste Stimmung bei bestem Wetter ließen schon das erste Wochenende zu einem Höhepunkt der 197. Wertheimer Michaelis-Messe werden und lockte Besucher zu Tausenden in die Stadt und auf den Festplatz. Einen gehörigen Anteil am Auftakt nach Maß hatte natürlich der Festumzug, der das Attribut „groß“ wirklich verdient hatte.

Viele Schaulustige

Stimmungsvoll darauf vorbereitet wurden viele Schaulustige zuvor schon von den Mitgliedern der Volkstanzgruppe aus Tauberbischofsheim und den schmissigen Klängen der Fränkischen Herolde aus Höhefeld auf dem Marktplatz. ek

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.10.2018