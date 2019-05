Millionen- Zuschüsse für Sport

Niederstetten/Weikersheim.Mit 159 000 Euro fördert das Land die Sanierung der Sporthalle in Niederstetten und mit 134 000 Euro die Sanierung der Taubertalhalle in Weikersheim-Elpersheim.

111 kommunale Sportstätten

Insgesamt werden im Jahr 2019 111 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen in Höhe von rund 18,4 Millionen Euro unterstützt, teilt der Betreuungsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Hermino Katzenstein (Grüne) mit. Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt. „Die Förderzusage für die beiden Projekte im Main-Tauber-Kreis hilft gezielt den Vereinen vor Ort und kommt der heimischen Bauwirtschaft und dem örtlichen Handwerk zugute.

Schulen und Vereine profitieren

Die Landesförderung leistet einen entscheidenden Beitrag dazu, unsere Sportstätten zu modernisieren und neue Projekte in Angriff zu nehmen. Davon profitieren insbesondere Schulen und Vereine. Eine gut ausgebaute und in Schuss gehaltene Infrastruktur sichert ein vielfältiges Sportangebot für Jung und Alt und bietet das Potenzial, das Angebot weiter zu entwickeln“, so der Landtagsabgeordnete Katzenstein.

Förderfähig sind der Neubau und die Sanierung von Turn- und Sporthallen sowie von Sportfreianlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlagen). Die Zuschüsse sind an die Voraussetzung gebunden, dass die Sportstätten vielfältig genutzt werden können.

Die Hallen und Anlagen sollen sowohl für den Sportunterricht, als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen geeignet sein. Der Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der zuschussfähigen Ausgaben. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.05.2019