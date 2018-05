Mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Parteijugend der SPD Main-Tauber traf sich in Külsheim zur Hauptversammlung. Neben einem Rückblick auf den Bundestagswahlkampf und das Arbeitsjahr stand Wahlen des Vorstands an. Unter der Leitung von Roberta Walser aus dem Landesvorstand wurde Karlotta Bohnet (Külsheim) neu in den Sprecherkreis gewählt, der von Tim Hoffmann (Paimar) und Julian Zwerger (Dienstadt) komplettiert wird.

Als Schatzmeisterin wurde Sarah Kuhn in ihrem Amt bestätigt und Jaqueline Stoppel zur neuen Pressesprecherin gewählt. Beisitzer wurden Christina Reinauer und Anton Mattmüller. Als Delegierte werden Xenia Heckmann und Julian Zwerger den Kreisverband auf Landesebene vertreten.

Die auch schon im vergangenen Jahr amtierenden Sprecher Tim Hoffmann und Julian Zwerger be-richteten von der positiven Entwicklung des Kreisverbands. Viele neue, motivierte Mitglieder und die in den vergangenen Jahren aufgebauten Strukturen würden es nun möglich machen, größere Veranstaltungen zu planen und sich inhaltlich vertiefter mit aktuellen politischen Themen auseinanderzusetzen.