Mit Begeisterung Wissen vermittelt

Main-Tauber-Kreis.Schon zum zweiten Mal war die „Initiative Junge Forscher“ aus Würzburg zu Gast, diesmal an der Gemeinschaftsschule Weikersheim.

Netzwerke knüpfen

Die Initiative ist im Rahmen „MINThoch 4“-Region an den Gemeinschaftsschulen, Realschulen und am SBBZ aktiv, um Netzwerke zwischen den teilnehmenden Schulen zu knüpfen, Lehrkräften Sicherheit in naturwissenschaftlichem Unterricht zu geben und Interesse daran zu vermitteln.

Schüler sollen noch intensiver an die „MINT-Fächer“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) heran geführt werden. Zur „MINT hoch 4“-Region gehören die Kommunen Assamstadt, Bad Mergentheim, Igersheim und Weikersheim.

Wer sich für diese Fächer interessiert, hat später gute Chancen auf eine Ausbildung oder ein Studium in technischen Berufen. Gerade hier fehlen an zahlreichen Stellen Fachkräfte und ebenso qualifizierte Mitarbeiter.

Die beiden achten Klassen der GMS nahmen an diesem Forschertag teil.

Zuerst gaben Lisa Kacher und Julia Kraus von der „Initiative Junge Forscher“ einen interessanten Einführungsvortrag zum Thema erneuerbare Energien.

Wie viel Strom die Geräte für Haushalt und Unterhaltungselektronik benötigen und wie man hier Strom sparen kann, wurde ebenso thematisiert wie die Form von Windradflügeln und der Einsatz von Thermogeneratoren.

An Versuchen gearbeitet

Nach dem Vortrag arbeiteten die Schüler der Weikersheimer Gemeinschaftsschule konzentriert an Versuchen zu passenden Flügelformen und zur Arbeitsweise von Thermogeneratoren.

Rektor Peter Pflüger und die beiden NWA-Lehrer Steffen Heil und Andreas Pollich sahen die Veranstaltung als vollen Erfolg, da sich mit Hilfe der Versuche und Übungen naturwissenschaftliche Arbeitsweisen und Erkenntnisse üben und vertiefen lassen. pm

