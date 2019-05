Mit Feuereifer für die Gemeinschaft geschuftet

Geschafft! 72 Stunden waren rund 300 Jugendliche aus dem Dekanat Tauberbischofsheim bei sozialen, karitativen und ökologischen Projekten im Einsatz.

Main-Tauber-Kreis. Die 14 Aktionsgruppen von Freudenberg bis Eubigheim leisteten dabei Erstaunliches: In den vergangenen vier Tagen legten sie ganze Freizeitgelände an, gestalteten Innenräume, sammelten Spendengelder und organisierten Begegnungsfeste.

Am Sonntagnachmittag ging die Großaktion zu Ende. Erschöpft, aber glücklich feierten die Jugendlichen sich und ihre Arbeit mit zahlreichen Abschlusspartys und Gottesdiensten.

Mit Feuereifer waren die jungen Leute bei der Sache und leisteten dabei schier Unmögliches. Da gab es zum einen die klassischen Bauprojekte. Im Schweiße ihres Angesichts arbeiteten die Jugendlichen der „Carawanse“. Am Sportplatz in Dittwar waren sie damit beschäftigt, eine Boule-Anlage in Kooperation mit dem Sportverein anzulegen. „Das ist ein wichtiger Beitrag für die Dorfgemeinschaft“, erklärte Marvin Künzig. Für den Sommer ist schon ein Boule-Turnier für die Vereine geplant.

Eine staubige Angelegenheit war das Projekt der KLJB Schönfeld. Aus Paletten stellten die Jugendlichen Sitzmöbel her. Ganz selbstverständlich hantierten sie dabei mit den Schleifmaschinen.

Der ganze Ort war in Eubigheim auf den Beinen. Die Gruppe „Ups“ sanierte die in die Jahre gekommene Arche. Damit nicht genug. Die rund 45 Kinder und Jugendlichen peppten auch den Sportplatz mit neuen Spielgeräten auf. Kuriosität am Rande: Ein bei ebay angebotenes Boot stammte vom Bauhof in Werbach. Jetzt schmückt es als Sitzbank das Freizeitgelände in Eubigheim.

Als Erfolgsrezept entdeckten die Ministranten von St. Martin in Tauberbischofsheim die Arbeitsteilung. Während die Jungen dem Unkraut am Kindergarten zu Leibe rückten, strichen die Mädchen Wände. „Wir sind schnell vorangekommen, weil jeder das gemacht hat, was er gut kann“, berichteten Miriam Wamser und Lucia Vogt.

Die soziale Komponente spielte beim Auftrag für die zweite Gruppe in der Kreisstadt eine wesentliche Rolle. Die KjG St. Bonifatius errichtete nicht nur einen Wetterunterstand für den Tafelladen, sondern machte auch auf dessen Arbeit aufmerksam. Das gelang mit einem Flashmob auf dem Marktplatz.

Kaum ging der Tanz los, kamen Zuschauer und klatschten spontan im Rhythmus mit. Anschließend baten die Akteure um Spenden für den Tafelladen. Mit Erfolg. MdB Nina Warken (CDU) und Bürgermeister Wolfgang Vockel zögerten nicht und zückten ihre Geldbörse. Von einer „sehr guten Idee“ und einer „großartigen Aktion“ sprach Wolfgang Vockel. „Die jungen Leute bringen mit ihrer Aktion Menschen zusammen und tun gleichzeitig etwas für die Gemeinschaft“, betonte das Stadtoberhaupt

Andere Projekte stellten den Aspekt der Begegnung in den Mittelpunkt. Die Königshöfer Ministranten veranstalteten ein Bücherfest für alle Generationen. Dazu gestalteten sie eine „Leseburg“ in der Turmbergschule und organisierten einen Bücherflohmarkt. Die Minis befragten zudem viele Erwachsene und ließen sich von ihnen ihre liebste Grundschulgeschichte erzählen.

Ein großes Fest soll die 800-Jahr-Feier von Unterbalbach werden. Die Voraussetzungen dafür haben die „Bälmer Schelle“ geschaffen. Am Ortseingang gestalteten die jungen Erwachsenen einen Leiterwagen, setzten die historische Obstpresse instand und sanierten den Beachvolleyballplatz. Spannende Geschichten ergaben sich bei der Befragung von Zeitzeugen.

Damit die Motivation hoch blieb, sorgten zahlreiche ehrenamtliche Helfer während der Aktion für das leibliche Wohl. Ungezählt sind die Kuchen oder Pizzas, die im Laufe der 72 Stunden verdrückt wurden. „Die ganze Gemeinde stand hinter dem Projekt“, erklärte beispielsweise Werbachs Ortsvorsteherin Birgit Hörner. Alle halfen mit, damit die Ministranten der Pfarrei St. Martin die Kneipanalage am Ortsausgang erneuern konnten. An alles war gedacht. Auch die Verpflegung stimmte. Die Frauengemeinschaft sorgte dafür, dass die Teilnehmer nicht hungern mussten.

Der Koordinierungskreis war unterwegs, um für gute Laune bei den schwer arbeitenden Gruppen zu sorgen.

Ein Eismobil sorgte zusätzlich für Erfrischung.

Dekan Gerhard Hauk und Landrat Reinhard Frank informierten sich vor Ort über den Stand der Arbeiten. Die beiden Schirmherren hörten fasziniert Myriam Rehfeld zu, die das Projekt in Krensheim erläuterte. Dort entwickelte eine Gruppe junger Erwachsener einen Tourismuspfad, der die Sehenswürdigkeiten des Ortes per QR-Code vorstellt.

Zukunftsweisendes entstand auch in Oberbalbach. Die Ministranten richteten einen barrierefreien Seiteneingang her. „Die Kirche muss insgesamt barrierefrei sein“, befand Dekan Hauk. Ziel müsse es sein, Hürden für die junge Generation zu beseitigen

Unterstützung gab es auch von anderer Seite: Baufirmen stellten Material und schweres Gerät zur Verfügung; Handwerker brachten sich mit ihrem Fachwissen ein. Kein Problem blieb so ungelöst.

„Die Jugendlichen haben gezeigt, zu welch großartigen Leistungen sie fähig sind“, berichtete Dekanatsjugendreferentin Maxi Scheuermann. Besonders freute sie, dass alle Projekte reibungslos verlaufen seien. Keine größeren Unfälle gab es zu verzeichnen.

Während der 72-Stunden-Aktion erhielten die Jugendlichen immer wieder Lob und Anerkennung für ihr Engagement. „Diese Bestätigung tut den Jugendlichen gut“, versicherte Scheuermann. Das oft verzerrte Bild von Jugendlichen habe so korrigiert werden können.

Bei ihren Besuchen hat Maxi Scheuermann in viele strahlende Gesichter geblickt. „In 72 Stunden hat sich eine Menge bewegt“, zeigte sie sich überzeugt. Diese Euphorie will sie aufgreifen und für die kirchliche Jugendarbeit nutzen. „Die Jugendlichen zeigen Interesse“, meinte sie. „Sie wollen, dass es weitergeht.“ feu

