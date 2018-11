Mit vielen Preisen ausgezeichnete Jungstars

Main-Tauber-Kreis.Ein Preisträgerkonzert mit den beiden Jungstars Ioana Cristina Goicea (Violine) und Friedrich Thiele (Cello) findet am Samstag, 24. November, um 19.30 Uhr im Kloster Bronnbach statt. Veranstalter ist der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Kloster Bronnbach.

Gesprächskonzerte

Gesprächskonzerte haben mittlerweile einen festen Platz im internationalen Musikleben. Ziel ist es, das Publikum noch mehr „an die Hand“ zu nehmen und durch das musikalische Geschehen erklärend zu führen.

Mit dem Musikpreis „Ton und Erklärung – Werkvermittlung in Musik und Wort“ fördert der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft in Kooperation mit den deutschen Rundfunkanstalten und -orchestern herausragende junge Musiker in den Fächern Klavier, Violine, Violoncello und Gesang, die neben ihrem Instrument auch die vermittelnde Darstellung der Werke vor ihrem Publikum beherrschen. 2017 wurde Friedrich Thiele zum ersten Preisträger in dieser Kategorie gekürt.

Friedrich Thiele wurde in Dresden geboren und besuchte das Landesgymnasium für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden. Von 2006 bis 2011 erhielt er als Schüler des Solocellisten der Dresdner Philharmonie Ulf Prelle wesentliche Impulse. Bei dem Internationalen Cellowettbewerb in Liezen/Österreich im Jahr 2008 erspielte Friedrich sich einen zweiten Preis. Im Jahr 2009 erhielt er beim Internationalen Dotzauer-Wettbewerb für Cello in Dresden einen zweiten Preis. Und im Jahr 2010 errang Friedrich beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Solowertung Violoncello einen ersten Preis und einen Sonderpreis der Deutschen Stiftung Musikleben.

In Folge der Wettbewerbe gastierte er als Solist beim Orchester des Nationaltheaters Brasília, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und dem Münchner Rundfunkorchester. Im Jahr 2018 folgten Engagements mit dem „Orquesta Sinfónica Simón Bolívar“ in Caracas und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Prag in Wiesbaden.

Ioana Cristina Goicea, geboren 1992 in Bukarest/Rumänien, stammt aus einer Musikerfamilie. Sie gewann bereits eine Vielzahl internationaler Preise und Auszeichnungen. Neben dem ersten Preis in der Michael Hill Violin Competition 2017 errang sie den ersten Preis und den Publikumspreis des Internationalen Johannes Brahms Wettbewerbs 2013.

Sie ist Preisträgerin des Fritz Kreisler Wettbewerbs 2014 in Wien und des Associazione Chamber Music Trio di Trieste Kammermusikwettbewerbs 2015, bei dem sie im Duo mit dem Pianisten Andrei Banciu den zweiten Preis gewann. 2018 erzielte sie einen Preis bei der International Violin Competition of Indianapolis und wurde mit dem Preis des Deutschen Musikwettbewerbs in der Kategorie Violine solo ausgezeichnet.

Als Solistin gastierte Ioana Cristina Goicea bereits in vielen renommierten Konzerthäusern und Festivals. Neben ihrer Solistentätigkeit ist sie eine begeisterte Kammermusikerin. bel Atoll.

Tickets gibt es beim Eigenbetrieb Kloster Bronnbach, Telefonnummer 09342 / 935 20 20 20, E-Mail info@kloster-bronnbach.de, sowie unter www.reservix.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kloster-bronnbach.de. lra

