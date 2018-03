Mittel fließen nach Weikersheim und Freudenberg

Anzeige

Stuttgart/Main-Tauber-Kreis.„Gerade für den Main-Tauber-Kreis als ländlich geprägtem Raum ist der Tourismus eine wichtige Stütze der heimischen Wirtschaft“, so der Landtagsabgeordnete für den Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart. Umso mehr gelte es, bestehende Einrichtungen im Bereich des Tourismus stetig weiterzuentwickeln. Umso mehr freue es ihn, dass mit Guido Wolf der zuständige Minister für Tourismus im Land nun auch zwei Projekte im Landkreis finanziell fördert. Sowohl das Hallenbad in Weikersheim, als auch der Badesee in Freudenberg wurden in das Förderprogramm des Landes aufgenommen.

Zwei Projekte unterstützt

„Damit werden zwei Projekte unterstützt, die sowohl der einheimischen Bevölkerung, als auch den vielen Touristen als Bereicherung dienen“, so Reinhart weiter. Damit könne die Region auch zukünftig zu den Rekordzahlen an Gästeankünften und Übernachtungen im Land beitragen. Diese hatten im vergangenen Jahr zum siebten Mal in Folge neue Rekorde aufgestellt mit 21,6 Millionen Ankünften und 52,9 Millionen Übernachtungen landesweit.

Mit Zuschüssen bis zu 126 000 Euro für Weikersheim und bis zu knapp 74 000 Euro für Freudenberg könnten nun wichtige Investitionen in die touristische Infrastruktur erfolgen.