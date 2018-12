Mobilitätszentralen sollen Angebote vernetzen

Main-Tauber-Kreis.Dietmar Maier von der Nahverkehrsgesellschaft Südwest stellte dem Kreistag die Fortschreibung des Nahverkehrsplans vor. Dazu gehöre auch die Einrichtung von Mobilitätszentralen, die unterschiedliche Angebote vernetzen sollen. Zu den Maßnahmen zähle der Haltestellenbau, Investition in die Ertüchtigung von Stationen auf der Tauberbahn, die Modernisierung von Stationen sowie die Reaktivierung von Zwischenhalten auf der Frankenbahn sowie ein zweiter Bahnsteig in Königshofen. Meier erläuterte darüber hinaus das Beteiligungsverfahren mit allein 83 Anregungen. Abgelehnt worden sei die Bitte der Stadt Külsheim, einen Stundentakt zwischen der Brunnenstadt und Wertheim einzurichten. Der Grund: Die Rahmenbedingungen seien zu schlecht. Wegen Schienenparallelität wurde die Anregung der Stadt Tauberbischofsheim verworfen, die Busverbindung von Lauda zur Kreisstadt über Grünsfeld zu führen. Auch der Gemeinde Wittighausen wurde eine Absage erteilt, weil der Schienenpersonenverkehr in Wittighausen barrierefrei ausgebaut werde. Das, so Maier, sei Sache des Landes.

Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen) drängte, Mobilitätszentralen so schnell wie möglich einzurichten und mehr Werbung für das Ruftaxi-Angebot zu machen. Elmar Haas (Freie Wähler) wies auf ein Manko bei der telefonischen Bestellung von Ruftaxis hin. Diejenigen, die diese aufnehmen, wüssten oft nicht, wo ein Umstieg erfolge. Zudem bat Haas darum, die prozentuale Kostenverteilung für den Probebetrieb auf der Frankenbahn (60 Prozent Land, 40 Prozent Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis) noch einmal zu überdenken. Prof. Dr. Wolfgang Reinhart (CDU) wies auf das neue Landesticket hin, wodurch Verbindungen um rund 20 Prozent günstiger würden.

Josef Morschheuser (CDU) monierte wiederholt das Fehlen von Toiletten auf den Bahnhöfen im Kreisgebiet und sprach sich dafür aus, gute Verbindungen im ÖPNV auch in den Ferien und an Feiertagen zu gewährleisten. hvb

