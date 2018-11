Müllmarkenverkauf startet am 3. Dezember

Main-Tauber-Kreis.Der Verkauf der Müllgebührenmarken für das Jahr 2019 beginnt am Montag, 3. Dezember, bei allen Städten und Gemeinden. Die Müllgebühren bleiben auf dem gleichen niedrigen Stand wie im Jahr 2018.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) hat seinen Abfallkalender und Ratgeber 2019 herausgegeben. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten das kostenlose Heft bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung, wenn sie ihre Müllmarke für das Jahr 2019 kaufen.

In der Mitte des Abfallratgebers 2019 ist der Kalender mit den Abfuhrterminen für Restmülltonne, Biotonne, Altpapier und gelben Sack eingeheftet. Er kann herausgenommen werden. Die Abfall-Experten des AWMT empfehlen, den Kalender in der Wohnung an einer gut sichtbaren Stelle – zum Beispiel in der Küche – aufzuhängen, damit kein Abfuhr- oder Sammeltermin versäumt wird. Der Abfallratgeber enthält auch wieder das bewährte Abfall-ABC. Darin sind die wichtigsten Abfälle und deren Entsorgungsmöglichkeiten alphabetisch aufgelistet. Das Heft liefert wie gewohnt einen Überblick über alle wichtigen abfallwirtschaftlichen Termine.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet alle Bürger, Müll zu vermeiden oder ihn einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. Das reduziert die Abfallmenge und ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Der Ratgeber kann dabei eine gute und wertvolle Hilfe sein.

Für jeden Haushalt und jedes zumindest teilweise bewohnte Grundstück muss auch für das Jahr 2019 wieder eine Gebührenmarke für den Restmüllbehälter erworben werden. Die Gebührenschuld entsteht zum 1. Januar.

Der Abfallkalender kann im Internet unter www.main-tauber-kreis.de/abfallkalender individuell für jeden einzelnen Wohnort heruntergeladen werden. Der individuelle Abfallkalender beinhaltet auch einen Erinnerungs-Service per E-Mail oder iCal, somit verpasst man keinen Abfuhrtermin mehr. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018