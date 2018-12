Mut zum Pflegekind

Main-Tauber-Kreis.Ein zweitägiges Vorbereitungsseminar für zukünftige Pflegeeltern hat das Jugendamt Main-Tauber-Kreis in Kooperation mit dem Caritasverband im Tauberkreis in Tauberbischofsheim angeboten. Die Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes und der Pflegekinderdienst beim Jugendamt hatten diese Veranstaltung organisiert.

Das Seminar bot Eltern, die sich überlegen, ein Pflegekind in ihre Familie aufzunehmen, Hilfestellungen für diese Entscheidung an und bereitete sie auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vor. So ging es im Vorbereitungsseminar darum, die eigenen Erwartungen zu klären und sich die Motivation zur Aufnahme eines Pflegekindes bewusst zu machen.

Mit der Methode von Skulpturarbeit wurden die Beziehungen der einzelnen Familienmitglieder als Standbilder dargestellt.

Eine Pflegefamilie, die im Laufe von 20 Jahren sieben Pflegekinder aufgenommen hat, berichtete aus ihrem großen Erfahrungsschatz über das Alltagsleben mit den eigenen und den Pflegekindern. Dabei wurde deutlich, dass es immens wichtig ist, zu akzeptieren, dass Pflegekinder manchmal nur für eine bestimmte Zeit in die Familie kommen. Ferner gilt es zu respektieren, dass die leiblichen Eltern immer die Eltern bleiben, ganz egal ob das Verhältnis zu ihnen eng oder distanziert ist. Es ist wichtig, dass das Pflegekind sowohl die leiblichen Eltern als auch die Pflegeeltern lieben darf.

Ein weiterer Themenschwerpunkt befasste sich mit der Ausgestaltung der Besuchskontakte zwischen Pflegekind und leiblicher Familie. Die Teilnehmer befassten sich mit ihren Ressourcen, die jede Familie ganz individuell mitbringt. Dabei wurde beleuchtet, was Pflegekinder an negativen Belastungen mitbringen können und wie die Familien damit umgehen können.

In der Abschlussrunde des Seminars wurde deutlich, dass die Teilnehmer durch die Impulse und Einblicke in die Aufgaben nun die Herausforderungen und Bereicherungen des Pflegeelternseins besser einschätzen können und viele offene Fragen geklärt werden konnten.

Bei Interesse an der Tätigkeit als Pflegefamilie können unter Telefon 09341/820 und per Email an jugendamt@main-tauber-kreis.de Informationen erfragt werden. lra

