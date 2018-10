Nach drei Jahren am Ziel

Tauberbischofsheim/Grünsfeld.Nicole Kilian, Tobias Bleimann und Simon Breinbauer haben es geschafft: Drei Jahre auf der Schulbank und vielfältige Praxiseinsätze liegen hinter den ehemaligen Auszubildenden des Seniorenzentrums Haus Heimberg in Tauberbischofsheim, des Seniorenzentrums St. Barbara in Grünsfeld und des Seniorenzentrums St. Hannah in Distelhausen.

„Sie können wirklich stolz auf sich sein. Wir freuen uns alle mit Ihnen und über Ihre Leistungen. Zum bestandenen Examen beglückwünsche ich Sie im Namen des gesamten Direktorium“, sagte Christian Knittel, Pflegedirektor der Heime, bei der Feierstunde im Seniorenzentrum St. Hannah in Distelhausen. Hier werden Tobias Bleimann und Nicole Kilian auch künftig als Fachkräfte arbeiten. Als Pflegefachkräfte werden Nicole Kilian, Tobias Bleimann und Simon Breinbauer dringend in den Heimen gebraucht. „Es ist wirklich toll, dass wir Herrn Bleimann und Frau Kilian nach dem erfolgreichen Abschluss für die Arbeit in unseren Einrichtungen gewinnen konnten und sie weiter fester Bestandteil des Teams bleiben.“

Ein Dankeschön für großes Engagement und überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft während der Praxiseinsätze gab es von Olga Vegele, stellvertretende Pflegedienstleiterin, Wohnbereichsleitung und Praxisanleiterin im Seniorenzentrum Haus Heimberg und von Kollegin Ruth Thome, Heim- und Pflegedienstleiterin sowie Praxisanleiterin des Seniorenzentrums St. Hannah sowie Michaela Merz, stellvertretende Wohnbereichsleitung im Seniorenzentum St. Barbara. „Wir sind uns bei Ihnen sicher: diese Aufgabe ist für Sie nicht nur Beruf sondern Berufung“, sagte Ruth Thome. Und nicht nur das: „Mit dem Examen in der Tasche gebe es viele berufliche Spezialisierungs- oder Aufstiegsmöglichkeiten bis hin zum berufsbegleitenden Studium - Ihnen stehen jetzt alle Türen offen“, fügte Christian Knittel abschließend hinzu.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018