Nachhaltig und effektiv helfen

Weikersheim.Die Kreislandfrauen Main-Tauber veranstalten einen Lehrgang zur „Hauswirtschaftlichen Familienbetreuerin“.

Der Lehrgang beginnt am Samstag, 22. September, um 8.30 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle, Schulstraße 7 in Weikersheim. Unterrichtsbeginn ist von 8.30 bis 16 Uhr. Kursdauer von Samstag, 22. September, bis Samstag, 17. November. Der Unterricht findet jeweils Mittwoch und Samstag ganztags statt. In den Herbstferien findet kein Unterricht statt.

Der Lehrgang zur Hauswirtschaftlichen Familienbetreuerin qualifiziert Frauen für hauswirtschaftliche-pflegerische Aufgaben. Erforderlich für die Teilnahme am Kurs ist daher der Nachweis einer mindestens sechsjährigen selbstständigen Haushaltsführung oder einer Abschlussprüfung in der Hauswirtschaft und einer mindestens einjährigen hauswirtschaftlichen Tätigkeit oder der Besuch einer hauswirtschaftlichen beruflichen Schule und einer vierjährigen selbstständigen Haushaltsführung.