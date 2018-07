Nadja Schenkel erzielte die Traumnote 1,0

Anzeige

Gastredner Dr. Heiko Schnell überbrachte als Vertreter des Schulträgers den Absolventen auch die Glückwünsche von Landrat Reinhard Frank. In seiner Rede lobte er die „hohe Leistungsfähigkeit der dualen Ausbildung in Deutschland“, die sich einmal mehr in der guten Gesamtleistung des Prüfungsjahrgangs an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim zeige. Erreicht hätten die jungen Leute ihr angestrebtes Ziel, weil neben ihnen auch ihre Eltern, die Ausbilder in den Betrieben und die Lehrer an der Berufsschule an einem Strang gezogen hätten. Mit ihrer abgeschlossenen Ausbildung würden den Berufsneulingen nun viele Wege offen stehen; er hoffe aber, dass sie dem Main-Tauber-Kreis treu bleiben. Neben dem hohen Lebenswert der Region biete sie auch hervorragende Zukunftsaussichten für nachkommende Generationen. Auch im Main-Tauber-Kreis würden künftig gut qualifizierte Fachkräfte dringend benötigt und das goldene Handwerk falle hier auf fruchtbaren Boden.

Nach Übergabe der Belobigungen und Preise sowie der Vergabe der Zeugnisse wünschte Michael Hellmuth den Schülern in seinen abschließenden Worten viel Erfolg bei der noch anstehenden Kammerprüfung und alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Auch verwies hellmuth auf die vielfältigen Möglichkeiten, die die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim für all jene bietet, die im Anschluss an ihre Berufsausbildung eine schulische Weiterbildung anstreben.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Paul Günther (Gesang, Gitarre und Keyboard), der als ehemaliger Absolvent der GTB immer wieder gerne engagiert wird. Belobigungen mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 1,8 bis 2,0 erhielten aus der Klasse Z3ME der Holzmechaniker Fabian Bamberger, Leonard Benz und Loretta Wolpert (alle VS, Tauberbischofsheim), aus der Klasse B3MAT der Maurer Vincenz Münz (Ruck, Boxberg) und aus der Klasse M3MK der Konstruktionsmechaniker Enrique Kainz (Schwender, Boxberg).

Preise für einen Notendurchschnitt von 1,7 und besser gingen an Jacqueline Kenkmann (Z3ME, Holzmechanikerin, VS, Tauberbischofsheim), Jan Reuter (Z3TI, Tischler, Schreinerei Reuter, Dörzbach), Tim Schüßler (R3PW, Kfz-Mechatroniker, Schmauser, Tauberbischofsheim), Simon Deßner (B3MAT, Maurer, Ruck, Boxberg), Jessica Baier (M3PA, Technische Produktdesignerin, CeraCon, Weikersheim), Maria Herzog (M3PA, Technische Produktdesignerin, Data Modul, Weikersheim) und Nadja Schenkel (M3PA, Technische Produktdesignerin, Wittenstein, Igersheim), die mit der Traumnote 1,0 den besten Gesamtnotendurchschnitt des Prüfungsjahrgangs erzielen konnte. gws

