Nächstes Jahr geht es los

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Den Beschluss die Tauaberbrücke in Markelsheim neu zu bauen, fällte der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch in Tauberbischofsheim einhellig. Die Vergabe der Bauleistungen soll im Oktober erfolgen, für den Bau selbst ist das komplette kommende Jahr eingeplant. Während der Zeit der Vollsperrung wird eine Behelfsbrücke für Fahrzeuge bis zu 30 Tonnen erstellt, die für Sattel- und Gliederzüge nicht befahrbar sein wird. Diese werden entsprechend umgeleitet.

Bogenbauweise

Wie bisher wird die Bogenbauweise gewählt und sich so an die Gestaltung der bisherigen Brücke angelehnt. Die Gehwege werden von 1,25 Meter auf 1,50 Meter verbreitert, was auch auf die gemeindeeigenen Gehwege übertragen wird.

Kosten von 3,3 Millionen Euro

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,3 Millionen Euro, von denen die Stadt Bad Mergentheim 135 000 Euro zu zahlen hat. Diese Summe wird für die Kanzel für den dritten Brückenheiligen, die Gehwegverbreiterung, die Beleuchtung, den Ab- und Aufbau der Schilderbrücke „Weinort Markelsheim“ sowie der anteiligen Baustelleneinrichtung geschätzt.