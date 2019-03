Natur auf die Spur

Main-Tauber-Kreis.Einen Workshop für Erzieher zum Thema „Naturwissenschaftliche Experimente in der Kita“ bietet das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis am Dienstag, 26. März, von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Kochwerkstatt in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, zweites Obergeschoss, an. Die Küche wird hier zum Lernort für naturwissenschaftliche Erfahrungen. Die Teilnehmenden lernen Experimente und Geschichten zum Thema Essen und Trinken kennen, die die Alltagskompetenzen der Kinder rund um die Nahrungszubereitung fördern. Alle Teilnehmer erhalten ein kostenfreies Handbuch „Esspedition Frühstück - Experimente aus der Küche“. Eine Anmeldung bis Dienstag, 19. März, ist erforderlich und wird unter Telefon 07931/48276307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de (bitte Workshop-Titel im „Betreff“ angeben) entgegen genommen. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.03.2019