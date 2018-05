Natur in Bilder übersetzen

Anzeige

Main-tauber-Kreis.Ein kreatives Wochenende auf der Gamburg und im Kloster Bronnbach ist am Samstag, 16. Juni, und Sonntag, 17. Juni, geplant. Thema dieses für Anfänger wie Fortgeschrittene gleichermaßen geeigneten Kurses ist die Verbindung zwischen Schrift und Bild.

Jede Übersetzung der Natur in Bilder erfolgt durch stilisierende Bilder, die wiederum mit Formen der Kalligrafie verbunden werden können. Als Inspirationsquelle dient die malerische Anlage des Klosters Bronnbach und die Stauferburg Gamburg mit ihren Barockgärten. In lockerer Urlaubsatmosphäre soll in kollegialer Stimmung künstlerisches Handwerk vermittelt werden. Es werden Erklärungen zu Schriftarten, Farb- und Formenlehre, Tonalität, Komposition und Ästhetik sowie Teile der Kunstgeschichte und Kunsttheorie vermittelt.

Geleitet wird der zweitägige Kurs von Goswin von Mallinckrodt nach Vorbild der englischen „Painting Holidays“.