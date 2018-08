Netzwerk aus vielen Partnern ermöglicht besonderes Projekt

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Ein neues Angebot zur beruflichen Bildung soll junge Menschen mit einer wesentlichen Behinderung zu regulären beruflichen Tätigkeiten führen. Die „Kooperative Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ (KoBV) knüpft dabei an die seit einigen Jahren bewährte Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) in Bad Mergentheim an und baut darauf auf.

In der BVE erhalten Absolventen von Sonder- und Förderschulen im Main-Tauber-Kreis Unterricht, trainieren Alltagskompetenzen und absolvieren Praktika. Nun besteht die Möglichkeit, anschließend zur KoBV zu wechseln. Bei einer Feier in der Werkstatt der Beruflichen Schule für Ernährung.Pflege.Erziehung (EPE) in der Bad Mergentheimer Rotkreuzstraße wurde das neue Angebot vorgestellt. Die EPE ist im Main-Tauber-Kreis federführende Schule für die KoBV.

Schulleiterin Anke Mund erklärte, dass seit Beginn des Schuljahres sieben junge Erwachsene zwischen 17 und fast 21 Jahren die Klasse KoBV an der EPE besuchen. „Es ist das gemeinsame Ziel aller Beteiligten an diesem Projekt, die jungen Menschen in eine Arbeit zu bringen, die ihnen Spaß macht und ihren Neigungen entspricht“, sagte sie. Gemeint ist eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt, außerhalb einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung oder eines Integrationsunternehmens.