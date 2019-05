Netzwerkbetreuung als zentrales Thema

Main-Tauber-Kreis.Die sechs Beruflichen Schulen in Trägerschaft des Main-Tauber-Kreises bereiten sich intensiv auf den digitalen Unterricht vor. Um dies strukturiert an allen Beruflichen Schulstandorten voranzubringen, hat Dezernent Jochen Müssig jetzt im Landratsamtein Gespräch mit allen Schulleitern sowie den zuständigen pädagogischen Fachkräften geführt.

Grundlage für die Entwicklung des digitalen Unterrichts sind die Medienentwicklungspläne. Darin geht es um Organisation, Ausstattung der Schulen und Qualifikation der Lehrkräfte. Schulleiter Wilhelm Ehrenfried und Lehrerin Kerstin Weimer berichteten über die Erfahrungen an der Kaufmännischen Schule in Bad Mergentheim. Diese Schule nimmt pilothaft an der Entwicklung der Landessoftware für die Medienentwicklungspläne teil. Die Zusammenarbeit mit dem Land startete im Dezember 2018 und dauert voraussichtlich bis zum Sommer.

Dabei werden die Erfahrungen der Schulen auf Landesebene zusammengeführt. Die Software soll dann allen Schulen zur Verfügung stehen. Um die Organisation und Ausstattung der Schulen anzupassen und die Lehrer auf diese Aufgabe vorzubereiten, wurden an der Kaufmännischen Schule Schüler, Lehrkräfte und teilnehmende Unternehmen befragt. Die Erkenntnisse fließen in den Medienentwicklungsplan ein. Die Erfahrungen werden auf die Beruflichen Schulstandorte Wertheim und Tauberbischofsheim übertragen.

Mit der Digitalisierung einher geht die Ausstattung. Vor allem der I-Pad gestützte Unterricht wird Einzug halten. „I-Pads ersetzen auch viele andere EDV-Geräte“, sagte Wilhelm Ehrenfried. Auf den Schulträger Main-Tauber-Kreis werden entsprechende Investitionen zukommen. „Dieses finanzielle Engagement ist nicht unerheblich, denn in jeder Schule werden zum Auftakt einige hundert I-Pads benötigt“, sagte Jochen Müssig. Man hofft, dass das Land eine Förderung gewährt.

Neben der Ausstattung kommt auf die Schulen auch die Netzwerk- und Gerätebetreuung sowie die Umstellung des Unterrichts zu. Vor allem bei der Netzwerkbetreuung muss für die Schulen und Schulträger noch der Schnittpunkt zwischen Ausstattung und Schulbetrieb definiert werden. Mit den bisherigen Ressourcen ist das Projekt künftig nicht mehr zu leisten.

Wenn in allen Klassen digitaler Unterricht angeboten wird, bedarf es einer Fachkraft, die nicht am Unterricht teilnimmt, um kurzfristig aufgetretene Hemmnisse zu beseitigen. „Es kann nicht sein, dass dann der bisher beauftragte Lehrer in anderen Klassenräumen IT-mäßig tätig werden muss und seine eigene Klasse keinen Unterricht erfährt“, wiesen Schulleiter Manfred Breuer (Berufliches Schulzentrum Wertheim) und Peter Wöhrle (Gewerbliche Schule Bad Mergentheim) auf die Herausforderungen hin. Voraussichtlich benötigen die Schulen auch externe Unterstützung.

In den Gewerblichen Schulen läuft parallel die Ausstattung für den Unterricht zum Thema „Wirtschaft 4.0“. Hier hat der Kreistag des Main-Tauber-Kreises grünes Licht für die Investitionen gegeben, die in einem beachtlichen Maß durch Unternehmen gefördert werden.

Voraussetzung für die Digitalisierung ist, dass alle Schulen einen leistungsstarken Breitbandanschluss haben. Jochen Müssig berichtete, dass sie bis Ende 2019 über einen Glasfaseranschluss verfügen. Jeder Schule wird im Download ein Gigabyte und im Upload 500 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung stehen. Diese Weiterentwicklung wurde von den Beruflichen Schulen sehr positiv aufgenommen. lra

