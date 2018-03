Neue Blicke in die Weiten des Universums

Anzeige

Wertvolle Dienste geleistet

„Das bisherige Teleskop hat uns jahrelang wertvolle Dienste geleistet“, blickt der Vorsitzende Vereinigung zurück. Aber es sei doch etwas in die Jahre gekommen, zudem habe der technische Fortschritt zwischenzeitlich nicht still gestanden. Aus diesem Grund habe man die Chance beim Schopf gepackt. „Wir sind alle regelrecht begeistert“, von den ersten Erfahrungen, die man gesammelt habe, seien alle angetan gewesen. Die Astronomische Vereinigung Weikersheim habe ohnehin seit geraumer Zeit mit dem Gedanken gespielt, die Sternwarte mit einem neuen Teleskop auszurüsten, erzählt Rainer Zierlein weiter. Mit diesem Ansinnen sei man deshalb auch zu Bürgermeister Klaus Kornberger ins Rathaus gegangen, ohne allerdings zu wissen, dass sich nach dieser Visite tolle Aussichten auftun würden.

Der Schultes hatte nämlich die Idee, das Vorhaben beim „Leader“-Förderprogramm von Land und EU anzumelden. Gesagt, getan. Zwar sei nach dem Ausfüllen der entsprechenden Anträge einige Zeit ins Land gestrichen, doch dann habe man vom Stuttgarter Regierungspräsidium einen positiven Bescheid erhalten. Das Resultat des Ganzen, das im Übrigen mit bis zu 60 Prozent finanziell gefördert worden sei, dürfe man nun sein Eigen nennen: Das große Hauptteleskop, eine computergestützte Montierung für die zweite Beobachtungskuppel und eine mobile Montierung für die so genannte „Bordsteinastronomie“ („damit können wir zum Beispiel vor Ort in Schulen oder Kindergärten Einblicke in unsere Arbeit geben“).

Zusätzliche Motivation

„Für die Mitglieder ist das eine tolle zusätzliche Motivation, sich weiterzubilden“, blickt Rainer Zierlein in die Zukunft. Und es biete die Grundlage dafür, vielleicht neue Vereinsmitglieder, derzeit sind es rund 115, zu akquirieren. „Unser Wunsch wäre es, noch mehr Jugendliche zu finden, die sich für das Hobby Astronomie interessieren, damit unser Verein auch für die Zukunft gut aufgestellt ist.“ Er sieht den dauerhaften Fortbestand von Verein und Sternwarte auch deshalb von großer Wichtigkeit, um wertvolle Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und die Leute noch mehr für die Himmelsbeobachtung zu begeistern, als dies bisher bereits der Fall gewesen sei. Zuletzt besuchten pro Jahr bis zu 3000 Besucher die Sternwarte. In jedem Fall sei man mit dem neuen Teleskop bestens gewappnet für die Arbeit im laufenden Jahr, in dem wieder einige Höhepunkte neben der regulären Beobachtungstermine anstehen: totale Mondfinsternis und Marsopposition am 27. Juli sowie eine Planetenparade.

Die Vereinsabende der Astronomischen Vereinigung Weikersheim im Vereinsheim sind öffentlich (Schulstraße 11, Weikersheim). Die Eintritte sind frei, Spenden sind jedoch erwünscht.

Es gibt regelmäßige Sonnenbeobachtungen und ebenso Beobachtungsabende.

Fragen zur Besetzung der Sternwarte: Telefon 0 79 34 / 13 65. Anmeldungen für Gruppenführungen unter Telefon 0 79 31 / 47 76 31 oder E-Mail webmaster@sternewarte-weikersheim.de, Internet www.sternwarte-weikersheim.de.

