Neue Broschüre

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden die Broschüre „Kirche am Weg“ neu erstellt. Der neue Flyer informiert über Gottesdienste an besonderen Orten. Er ist ab sofort beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ sowie bei allen Städten und Gemeinden erhältlich.

Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ rufen auch 2019 unter der Überschrift „Kirche am Weg“ zu zahlreichen Veranstaltungen auf. Zu den verschiedensten Anlässen und Feiertagen finden in den teilnehmenden Gemeinden Gottesdienste unter freiem Himmel und an besonderen Orten statt. So hat man etwa am Donnerstag, 30. Mai, zu Christi Himmelfahrt die Qual der Wahl: Gottesdienste werden auf dem Waldspielplatz Bad Mergentheim, dem Sportplatz in Deubach und unter der Linde im Wertheimer Rathausinnenhof gefeiert. Ein besonderes Ereignis ist auch die Waldweihnacht, die am Freitag, 21. Dezember, in Löffelstelzen begangen wird.

Alle Termine wurden in einem kostenlosen Flyer zusammengefasst. Dieser kann ab sofort beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de, angefordert werden. tlt

