Neue Broschüre Jakobswanderweg

Main-Tauber-Kreis.Wandern ist in. Vor allem auch in der Herbstzeit. Die Natur im „Lieblichen Taubertal“ legt ihr buntes Kleid an und bildet einen farbenfrohen Naturrahmen. Rechtzeitig zum Start der Herbstsaison hat der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ nun seine neue Broschüre zum Jakobswanderweg herausgegeben.

„Unseren wandernden Gästen auf den Spuren der Jakobspilger empfehlen wir den Start in Miltenberg und die Wanderung mainaufwärts nach Wertheim bis zum Ortsteil Urphar und von dort durch das ‚Liebliche Taubertal‘ bis nach Rothenburg ob der Tauber“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Die Broschüre wurde in einer Auflage von 30 000 Exemplaren gedruckt.

Die Wanderung selbst ist in neun Etappen eingeteilt, die jeweils 16 bis 27 Kilometer lang sind. Die Etappen können durch Zwischenübernachtungen verkürzt werden. Der Gast findet jeweils eine ansprechende Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. „Mit diesem konzeptionellen Reisevorschlag sprechen wir neben Wanderfreunden auch Familien mit Kindern an, die gerne Tage in der Natur verbringen möchten“, sagt der Vorsitzende des Tourismusverbandes, Landrat Reinhard Frank.

Der Jakobsweg durch Odenwald, Main- und Taubertal ist durchgängig mit blauen Täfelchen mit weißem Muschelaufdruck markiert. Der Weg führt in die Städte und Gemeinden und zu besonderen Sehenswürdigkeiten „Immer wieder wird der Wanderer zu Spuren, Zeugnissen oder Dokumenten der ehemaligen Jakobspilger hingeführt“, erläutert Geschäftsführer Jochen Müssig.

Bei jeder Etappe ist zum Streckenverlauf ein Höhendiagramm angegeben. Neben besonderen Tipps zu Abstechern wird auch über die Spuren der Jakobspilger oder die Stempelstellen informiert.

Die neue Broschüre zum Jakobswanderweg ist kostenfrei erhältlich beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. tlt

