Neue Ermittler klären „Sisi“-Mord auf

Wer über echte Morde schreibt, muss gründlich recherchieren. Dank Internet sind viele Materialien von genauen Stadt- und Schifffahrtsplänen bis hin zu Gerichtsakten auch vom heimischen Schreibtisch aus einsehbar – gut für den Hauptberuf, denn schließlich ist man als Lehrer selbst in Ferienzeiten an Präsenzphasen gebunden.

Zugute gekommen ist Klausner sein Interesse an den Habsburgern –und eine nach Genf reichende familiäre Vorgeschichte: seine Urgroßmutter stammte aus der am Südwestzipfel der französischen Schweiz gelegenen zweitgrößten Schweizer Stadt. Als echte Patriotin reiste die längst in Heidelberg lebende Damen bei anstehenden Geburten immer in ihr Heimatland zurück...

Noch in Uwe Klausners Jugend prägten französische Wörter die Familiengespräche. Daran und vielleicht auch ein wenig an den Genen müsse es wohl liegen, meint Klausner, dass er doch recht frankophil sei. Eigentlich hatte er auch Französisch studieren wollen, dann, um schneller ins Studium einsteigen zu können, doch Englisch und Geschichte gewählt. Letzteres dürfte den Vater gefreut haben, der als Verwalter des Heidelberger Schlosses selbst ein ausgeprägtes Faible für Geschichte pflegte. Auch den Großvater muss die Studienwahl begeistert haben, denn der schleppte den Enkel, kaum dass dieser lesen konnte, durch die in Trier erhaltenen römischen Ruinen und Relikte.

All das – natürlich auch die in England verbrachten Semester und selbstverständlich das ausgeprägte Interesse für die jüngere Geschichte – hat Spuren hinterlassen in den nun 20 Kriminalromanen Klausners. Im römischen Trier der Zeit ums Jahr 300 ermitteln der adlige Anwalt Varro und sein etwas groberer Freund, der Medicus Probus. Im hohenlohisch-fränkischen Mittelalter setzen sich der clevere Mönch Bruder Hilpert und sein Freund Berengar von Gamburg, Vogt des Wertheimer Grafen, auf die Fährte von Dieben, Mördern und selbst Wölfen. Knapp zwei Jahrhunderte nach Hilpert und Berengar ermitteln 1599 in London Jurist Clayton Percival und der Leichenbeschauer O’Reilly im Shakespeareschen Umfeld – und in der Zeit des zweiten Weltkriegs bis in die 68er setzt Klausner den Berliner Kommissar Tom Sydow und Kollegen auf Gestapo-Schergen ebenso an wie auf Stasi-Größen.

Woher nimmt er die Zeit, neben vollem Lehramtsdeputat seit 2007 pünktlich wie ein Uhrwerk einen Krimi nach dem anderen vorzulegen? Ganz einfach, erklärt der zum Beinahe-Hohenloher mutierte Kurpfälzer: Wenn andere am Feierabend in Fernseh-, Computer-, Spiel- und Chatwelten eintauchen, ist er im Geist und an der Schreibmaschine – natürlich ist es mittlerweile die PC-Tastatur – unterwegs von Land zu Land, von Zeit zu Zeit, von Mord zu Mord.

Noch in diesem Herbst werden wieder Varro und Probus in Trier ermitteln, längst in der Schreib-Pipeline sind weitere Berlin-Krimis, und auch Bruder Hilpert Berengar sind bereits mit Ermittlungen rund um Frauental und die Burg Brauneck befasst.

Es ist die Vielfalt der Gedankenreisen, die Klausner fasziniert: Wie mag es sich angefühlt haben, das Leben in den für die Zeit um 300 hochmodernen römischen Hochhäuser in Trier, wie das um 1600 im oft vernebelten und meist recht verdreckten London? Da will er sich hineinfühlen, hineinkriechen regelrecht, ebenso wie in die Lebenswelten von Adel, Klerus und gemeinem Volk um 1400 oder eben in die Lebenswelt von Journalist und Hofdame gegen Ende der Habsburger „k. und k.“-Monarchie.

Am beliebtesten bislang sind Klausners Berlin-Krimis: Das mag an der Berliner Schnodder-Schnauze liegen, die Sydows Kollegen schon mal anschlagen und an relativen Gegenwartsnähe.

Mit „Sisis letzter Reise“ könnte sich Klausner neue Publikumsschichten erschließen: Auch dank der romantisierenden „Sissi“-Filme ist die (wie später Lady Di) früh zur Ikone gewordene Monarchin fixer und romantisch umwehter Bestandteil des großen kollektiven Gedächtnisses.

Perfekter als im Roten Saal der ehemaligen Deutschordensresidenz lässt sich so ein Krimi schwerlich präsentieren – und eine passendere musikalische Umrahmung als die an Orgel und Saxophon zwischen Klassik, Jazz und Improvisation changierenden Weisen von Uli Kammerer und Wolfgang Schröter ist auch kaum denkbar.

