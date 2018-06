Neue Ferienkarte

Anzeige

Main–tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat für das Destinationsmarketing die Ferienkarte Taubertal aktualisiert und neu herausgegeben. Kernaussage ist die stilisierte Karte, die auf alle 27 Städte und Gemeinden mit ihren Sehenswürdigkeiten und ihre Lage eingeht. Dargestellt wird ergänzend die Radtour vom Main durch das „Liebliche Taubertal“ auf dem Fünf-Sterne-Radklassiker. Zudem ist auch der „Sportive“ eingezeichnet, so dass radelnde Gäste ihre Tour anhand dieser Karte vorplanen können.Auch sind in der Karte Freizeiteinrichtungen wie Badeseen, Camping- und Wohnmobilstellplätze, der Wildpark in Bad Mergentheim und Möglichkeiten für Weinproben eingezeichnet. Auch die Hinweise auf Museen fehlen nicht.