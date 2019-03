Neue Fördermittel für Radwege im Landkreis

Main-Tauber-Kreis.„Für Baden-Württemberg ist die Förderung des Radverkehrs als wichtige und nachhaltige Mobilitätsform von zentraler Bedeutung. Sie ist ein wichtiger Schritt, um die Umwelt- und Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen“, so der Landtagsabgeordnete Professor Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich einer gestern in Stuttgart vom Verkehrsministerium bekanntgegeben Förderung von kommunalen Maßnahmen im Bereich Aus- und Neubau von Radwegen im Main-Tauber-Kreis.

Man lege nach wie vor großen Wert auf eine ideologiefreie Verkehrspolitik. Dazu gehöre auch eine angemessene Förderung des Radverkehrs. „Dies betrifft sowohl den Ausbau viel befahrener Trassen in Ballungsräumen als auch Lückenschlüsse für Radwege im Ländlichen Raum“, so Reinhart.

Sichere Infrastruktur schaffen

Ein entscheidender Faktor für den künftigen Erfolg der Radverkehrsförderung sei die Schaffung sicherer Infrastruktur und durchgehender Radverkehrsnetze. Das Land trage seinen Teil hierzu bei: In diesem Jahr werden an Landesstraßen insgesamt 36 neue Radwege mit einer Länge von 56 Kilometern und Gesamtkosten in Höhe von 27 Millionen Euro gebaut oder neu begonnen.

Auch im ländlichen Raum wird ausgebaut, wie das Beispiel aus dem Wahlkreis entlang der L 511 von Unterwittighausen nach Oberwittighausen zeige, welche auch Bestandteil des RadNetz BW sind. An Bundesstraßen sind es 28 Vorhaben mit 37 Kilometern und Gesamtkosten in Höhe von 21 Millionen Euro.

Das Ministerium für Verkehr hat am Freitag in Stuttgart die Fördermaßnahmen für die Radinfrastruktur für das kommende Jahr vorgestellt.

Im Main-Tauber-Kreis wurden dabei die folgenden Maßnahmen neu in das Programm für Radwegemaßnahmen aufgenommen: K 2837, Sanierung Radweg Boxberg-Osterburken; Lückenschluss Laurentiusberg, Rad- und Fußwegschluss in Tauberbischofsheim; Geh- und Radweg Kembachtal; Neuordnung Bahnhofsumfeld in Weikersheim; Radweg im Zuge des Ausbaus der K 2815, Pestalozziallee, zwischen Schmiederstraße und Kreisverkehrsplatz Nordbrücke in Tauberbischofsheim.

Lücke wird geschlossen

MdL Reinhart hatte sich im Vorfeld in Stuttgart für die Förderung der Maßnahmen eingesetzt. „Damit wird eine lange bestehende Lücke im Radverkehrsnetz geschlossen. Wir verbessern damit die Sicherheit für die Radfahrer und machen das Radfahren im Landkreis attraktiver“, so der Wahlkreisabgeordnete.

Das Land fördert Radverkehrsvorhaben der Kommunen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG). In das Förderprogramm für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur 2019 bis 2023 nach dem LGVFG wurden 124 neue Vorhaben mit einem Gesamtzuwendungsvolumen von circa 30 Millionen Euro aufgenommen. Damit konnte die Zahl der neuen Programmaufnahmen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden (2018: 93 Vorhaben mit rund 18 Millionen Euro Gesamtzuwendungsvolumen).

Gemeinsam mit den Projekten, die in den Vorjahren aufgenommen wurden, sind im fortgeschriebenen Programm nun über 400 Maßnahmen mit einem Zuwendungsvolumen von insgesamt rund 100 Millionen Euro enthalten. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019