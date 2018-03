Neuer Mindestlohn für 80 Dachdecker

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der Job in der Höhe zahlt sich aus: Für die rund 80 Dachdecker im Main-Tauber-Kreis gilt ein neuer Facharbeiter-Mindestlohn. „Dachdecker, die einen Gesellenbrief in der Tasche haben, müssen jetzt mindestens 12,90 Euro pro Stunde bekommen“, so Mike Paul von der IG Bau Stuttgart. Das Plus für Vollzeit-Beschäftigte liegt damit bei rund 120 Euro im Monat. Alle Dachdeckerbetriebe müssen sich an die Lohnuntergrenze halten.

Die Gewerkschaft rät den Dachdeckern im Main-Tauber-Kreis, ihre nächste Lohnabrechnung zu prüfen. „Besonders Fachleute müssen darauf achten, nicht mit einem Helfer-Mindestlohn von 12,20 Euro abgespeist zu werden“, sagt Paul. Gewerkschaftsmitgliedern, die in einem Innungsbetrieb arbeiten, steht sogar der Tariflohn zu. Der liege derzeit bei 18,08 Euro pro Stunde, so die IG Bau. pm