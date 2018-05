Neues Trio an der Spitze

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Beim Business Network International (BNI) Unternehmerteam Taubertal in Bad Mergentheim hat die Leitung turnusmäßig gewechselt. Für die nächsten zwölf Monate moderiert Thomas Rapp vom Unternehmen Talentgewinner in Tauberbischofsheim als Chapterdirektor die wöchentlichen Treffen.

Volker Metzger von der Druckagentur Metzger ist ab sofort für Mitgliederangelegenheiten zuständig und Karsten Dürr, freie Versicherungsberatung aus Lauda-Königshofen führt die Kasse des rund 30 Mitglieder starken Unternehmerteams. Die drei Unternehmer lösen damit die bisherige Amtsinhaber Petra Jouaux (Chapterdirektorin), Karl Kuhn (Mitgliederkoordinator) und Ulrich Hammel (Schatzmeister) ab.

Dieses Team und ihre Vorgänger haben die Gruppe äußerst erfolgreich geführt. So tauschten die 29 Unternehmerinnen und Unternehmer in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 1600 Geschäftsempfehlungen aus. Diese haben in diesem Zeitraum zu einem Gesamtumsatz von mehr als 1,7 Millionen Euro geführt.