Neues Wertungssystem bewährte sich

Neuwahlen und Ehrung der Ringmeister standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Reiterrings Main-Tauber-Kreis in Külsheim.

Main-Tauber-Kreis. Die Vorsitzende, Turnierveranstalter und weitere interessierte Pferdefreunde trafen sich zur Jahreshauptversammlung des Reiterrings Main-Tauber-Kreis im Külsheimer Reitercasino.

Die Vorsitzende Heidrun Beck (ehemalige Kappes) ging in ihrem Jahresbericht auf die bezuschussten Lehrgänge im Ring ein sowie auf das neue Wertungssystem der Ringmeisterschaft 2018. Hierzu gibt es nun in den Disziplinen Springen und Dressur in den Klassen E und A je eine Wertungsprüfung auf drei Turnieren im Main-Tauber Kreis. Die Wertung auf die höhere Klasse L zu übernehmen mache aktuell auf Grund der niedrigen Beteiligung keinen Sinn.

Im Vergleich zum vorangegangenen Modus sei man nun unabhängiger von der Tagesform. Die Reiter (unabhängig der Altersklasse) konnten auf den Leistungsschauen in Assamstadt, Külsheim und Osterburken Punkte sammeln.

Im Anschluss stellte die Vorsitzende die finanziellen Geschehnisse des vergangenen Jahres dar. Die Einnahmen des Rings kommen zum großen Teil aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen. Hier wurden im vergangenen Jahr einige offene Beiträge beglichen, so dass ein sehr positives Finanzergebnis zu verzeichnen gewesen sei. Ausgaben sind hauptsächlich für die Unterstützung bei Lehrgängen entstanden.

Durch die zwei Kassenprüfer wurde eine einwandfreie Kassenführung bestätigt, sowie die Entlastung des Vorstands beantragt.

In diesem Jahr standen Neuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung. Auf eigenen Wunsch standen Gerd Seitz (Stellvertretender Vorsitzender), Wolfgang Zeising (Beisitzer) und Barbara Borck (Beisitzer) nicht mehr zur Verfügung. Der neue Vorstand wurde wie folgt einstimmig gewählt: Heidrun Beck (Vorsitzende), Klemens Kast (stellvertretender Vorsitzender), Carmen Braun (Kassenwartin), Franziska Pawlik (Schriftführerin), Caroline Ackermann (Beisitzerin), Karin Hartmann (Beisitzerin)

Zum glanzvollen Höhepunkt des Nachmittags würdigte Kappes die Leistungen der Ringmeister. Jeweils die ersten drei Platzierten aus der Wertungsklassen erhielten Pokal und Präsent:

Dressur Klasse E: 1. Enya Farrenkopf, RFV Höpfinger Pferdefreunde; 2. Janine Klenk, RFV Külsheim; 3. Ronja Schmid, RFV Philipos von Mettelheim, Jonas Keiling, RFV Wertheim sowie Mara Fritz, Pferdefreunde Osterburken.

Dressur Klasse A: 1. Lilly Kreutel, RVF Külsheim; 2. Pauline Rupp, RFV Assamstadt; 3. Nicole Weimer, RFV Philipos von Mettelheim.

Springen Klasse E: 1. Anne Westermann, RFV Philipos von Mettelheim; 2. Jana Throm, RFV Assamstadt; 3. Maren Leide, RFV Philipos von Mettelheim.

Springen Klasse A: 1. Juliane Dreikorn, RFV Wertheim , 2. Sarah Lau, RFV Assamstadt; 3. Lara Götz, RFV Philipos von Mettelheim.

Im Anschluss wurden Anträge diskutiert. Zur Debatte stand die Anschaffung einer Zeitmessanlage, welche mehrheitlich abgelehnt wurde. Der Service und Wartungsaufwand ist zu hoch und kann nur über einen fixen Verantwortlichen abgewickelt werden, welcher sich zum Sitzungstermin nicht ermitteln ließ.

Weiter besteht der Wunsch eine Homepage zu führen, um aktuelle Termine und Ergebnisse darzustellen. Auch hier besteht die Schwierigkeit im Finden eines Verantwortlichen sowie in der Einhaltung der Datenschutzrichtlinien. Die Entscheidung wurde vertagt, es wird geprüft ob hier eine externe Firma beauftragt werden kann. rrmtk

