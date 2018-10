Neunte Turngala soll das Publikum begeistern

Odenwald-Tauber.Die Stadthalle in Buchen ist am 17. November zum zweiten Mal Schauplatz einer interessanten und attraktiven Galaveranstaltung in den Bereichen Turnen, Gymnastik, Akrobatik, Tanz, Show, Breiten- und Spitzensport. Die Vorbereitungen für dieses große Turn- und Sportevent laufen in allen Bereichen schon seit längerer Zeit auf Hochtouren.

Viele Höhepunkte

Der TSV Buchen und der FC Hettingen in Kooperation mit dem Main-Neckar-Turngau werden dabei in diesem Jahr zum zweiten Mal Gastgeber eines rund zweistündigen Highlight sein und es dabei hervorragend verstehen, die Vielseitigkeit und Faszination des Turnens zu präsentieren.

Dabei geht es vor allem durch die Auswahl der Programmpunkte eindrucksvoll zu beweisen, dass Turnen für alle Altersklassen etwas zu bieten hat. Jedenfalls bereitet die Stadt Buchen mit der Bereitstellung ihrer vom Ambiente her ohnehin großartigen Stadthalle die Bühne für eine einzigartige mit durchweg 15 tollen Nummern besetzte Sportveranstaltung.

Zwei Ausrichter

Die Verantwortlichen des Turngaues und die der Ausrichtervereine TSV Buchen und FC Hettingen sind jedenfalls sehr zuversichtlich und überzeugt, dass die Gala auch diesmal das Publikum restlos begeistern wird.

Unter dem Motto „Turnen bunt und lebendig“ sind bereits 15 Programmpunkte fest für die Gala verpflichtet, die gewohnt souverän und kurzweilig moderiert wird von Christof Kieser aus Buchen. Gestaltet wird das turnerische und sportliche Schauspiel von einer Reihe von Turngauvereinen, darüber hinaus von hochkarätigen Gästen aus dem benachbarten Turngau Mannheim, der „ConneXion Tanzgruppe“ aus Buchen sowie den Sportakrobaten vom TSV Albershausen.

Zu dieser bereits neunten Turngala, die nur alle zwei Jahre stattfindet, werden die Organisatoren ein ganz besonderes Programm zusammenstellen und versprechen deshalb nicht zu Unrecht ein sportliches Schauspiel auf höchstem Niveau, vor ausverkauftem Haus.

Großartige Unterstützung

„Die Unterstützung durch den TSV Buchen und dem FC Hettingen, der das Gerätekommando stellt, ist großartig“, bescheinigte Turngauvorsitzender Werner Wießmann den Verantwortlichen, „so dass in wenigen Wochen auch dieses Event zu einer Erfolgsstory werden wird“, zeigte sich Wießmann zuversichtlich. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und erlebnisreiche Turngala 2018“ sind sich alle im Orga-Team einig.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.10.2018