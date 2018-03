Nicht jedes Mitbringsel ist in Ordnung

Eines der in Schwäbisch Hall beschlagnahmten Armbänder aus Alligatorenleder. © Zoll

Weltweit sind heute rund 5600 wildlebende Tierarten und 30 000 Pflanzenarten vom Aussterben bedroht.

Odenwald-Tauber. Zum Schutz dieser Tiere und Pflanzen wurde bereits vor 45 Jahren, 1973 ein weltweites internationales Abkommen „Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora“ (CITES) abgeschlossen – in Deutschland besser bekannt als „Washingtoner

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2937 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018