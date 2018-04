Nostalgie pur auf der Fahrt in die Pfälzer Metropole genossen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hatte in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte – Ortsgruppe Würzburg – wieder eine Dampfzugsonderreise organisiert. Rund 650 Mitreisende genossen am Sonntag Dampfnostalgie, die erlebenswerte Landschaft und die Gastfreundschaft am Fahrtziel Mainz. Es war bereits die 28. Dampfzugreise des „Lieblichen Taubertales“.

In diesem Jahr ging es von Würzburg durch das Grünbachtal ins Taubertal. Zustiegsmöglichkeiten waren in Lauda, Tauberbischofsheim, Wertheim und Freudenberg eingerichtet. Darüber hinaus durften Gäste auch in Stadtprozelten, Miltenberg und Aschaffenburg in die historischen Wagen einsteigen. „Wir freuen uns besonders, dass wir mit den Dampflokfreunden aus Würzburg sehr zuverlässigen Partner haben und dass diesmal mit nahezu 650 Mitreisenden ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt wurde“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.

Unter den Gästen waren auch die Taubertäler Weinhoheiten, die Taubertäler Weinkönigin Nicole Heinrich und die beiden Taubertäler Weinprinzessinnen Alena Wolpert und Michaela Wille. In den Waggons herrschte gute Stimmung, das kulinarische Angebot der Dampflokfreunde tat sein Übriges dazu.