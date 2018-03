Nur noch wenige Plätze frei

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis bietet im April verschiedene Kochworkshops unter dem Motto „Essen zwischen Hektik und Genuss“ an.

Im Workshop „Nudelparty“ am Freitag, 20. April, von 16 bis 19 Uhr dreht sich alles um die Nudel. Es wird mit Spaghetti, Cannelloni und vielen anderen Nudelsorten gezaubert. Der Workshop ist für Kinder zwischen neun und 14 Jahren.

„Lecker im Glas – Essen to go!“ ist der Titel eines Workshops am Mittwoch, 25. April, von 17 bis 20 Uhr. Jeder kennt es: Beruf, Familie, Verein - alle zerren an einem und man ist viel unterwegs. Dennoch besteht das Bedürfnis nach ausgewogener und gleichzeitig genussvoller Ernährung. Aber wie ist das möglich, wenn man ständig „on tour“ ist? Dieser Workshop zeigt unter anderem, wie man Salat richtig in ein Glas schichtet, damit alle Zutaten bis zum Verzehr knackig bleiben, oder wie Suppen unfallfrei transportiert werden können. Zwei Gläser sind bereits im Preis enthalten.