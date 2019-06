ÖPNV auf die Bedürfnisse der Menschen zuschneiden

Main-Tauber-Kreis.Silke Ortwein, DGB-Gewerkschaftssekretärin aus Heilbronn, war zu Gast beim Kreisverband Main-Tauber des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), um das von ihr mitinitiierte Netzwerk „Mobi“ vorzustellen.

Dabei handelt es sich um eine neue Initiative für den Öffentlichen Nahverkehr und steht für Mobilitäts-Netzwerk Region Heilbronn-Franken. Es hat sich im Sommer 2018 nach einer großen Verkehrskonferenz des Regionalverbands in Heilbronn gegründet.

Zahlreiche Bürgerinitiativen, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) wollen eine zentrale Koordination des ÖPNV in der Region erreichen. Im Fokus ist dabei auch der Main-Tauber-Kreis. Die derzeitige Situation in Sachen Mobilität ist aus Sicht des Netzwerks unbefriedigend.

Beispiel Wohnen: Mieten, die vor allem in den Zentren stark steigen, haben Ausweichtendenzen nach außen zur Folge. „Mobi“ bemängelt, dass der ÖPNV derzeit nicht gut genug aufgestellt sei, um auf diese neuen Mobilitätsbedürfnisse zu reagieren. Es gebe viel zu viele kleingliedrige Grenzen, zu viele verschiedene Planer und Planungen auf den Ebenen des Bundes, der Länder, Kreise und Kommunen, zu viele verschiedene Mobilitäts-Anbieter und zu viele Diskussionen um Zuständigkeiten.

„Wir wirken darauf hin, dass es zu einer Verkehrsplanung kommt, die koordiniert auf den verschiedenen Ebenen läuft, die sozusagen Verkehr für die Menschen aus Sicht der Nutzer plant“, so Silke Ortwein. Denn für einen Weg sei es häufig notwendig zwei oder drei Verkehrsmittel zu wählen.

Deshalb soll das Angebot nicht nur von der Preisstruktur und von der Abwicklung her stimmen, sondern auch bei den Verbindungen, der Pünktlichkeit und bei den Umsteigebeziehungen. Nur so sei es für viele möglich, das Auto auch mal stehen zu lassen.

Das Netzwerk hat seine Vorschläge in einem Forderungskatalog zusammengestellt. Dieser Katalog sieht eine zentrale Planungsstelle für ÖPNV und Radverkehr vor, die beim Regionalverband Heilbronn-Franken angesiedelt werden soll, sowie die Einrichtung von zuarbeitenden Koordinierungsstellen in den einzelnen Kreisen (Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Main-Tauber). Weiterhin fordert „Mobi“ die Einbeziehung und Anbindung der Raumschaft Heilbronn-Franken an den Fernverkehr zwischen Würzburg, Stuttgart, Karlsruhe, Rhein-Main und Frankfurt.

Zu den künftigen Aufgaben von „Mobi“ zählt Silke Ortwein neben der Öffentlichkeitsarbeit auch Hintergrundgespräche mit den Politikern und die Organisation von Informationsveranstaltungen mit den Parteien mit dem Ziel, die zahlreichen bestehenden Initiativen zu vernetzen. Sie zeigte sich überzeugt, dass Verkehr und eine integrierte Verkehrsplanung und insbesondere der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) Teil der Daseinsvorsorge sind. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019