Offen mit neuer Technik umgehen

Von „Storytelling – Geschichten medial erzählen“ über „Scratch Jr. – Programmieren in der Grundschule“ bis zum „Mobile Device Management – Verwaltung von mobilen Geräten in der Schule“ reichte das vielfältige Angebot. Ganz nebenbei lernten die Teilnehmer das riesige Angebot, die Ausleih- und Fortbildungsmöglichkeiten des Kreismedienzentrums kennen.

Einer neuen Anschaffung widmete sich der Workshop „3-D-Druck an Bildungseinrichtungen“. Das Distelhäuser Medienzentrum hat sich nämlich ein „Makerbot“ angeschafft, das den 3-D-Druck ermöglicht und von Schulen genutzt werden kann. Maximilian Neck erläuterte diese „Technologie der Zukunft“, wie er sie nannte. Von der Idee zum Druck könnten so individuelle Prototypen aus einem auf Maisstärke basierenden Biokunststoff gefertigt werden.

In den USA, so Neck, gebe es in Bildungseinrichtungen mittlerweile schon über 7000 3-D-Drucker, die sowohl Technik als auch Mathematik und Design-Fähigkeiten vermittelten.

Den Teilnehmern erläuterte er die unterschiedliche Software, die auch kostenfreie Lösungen und vorgefertigte Grunddesigns biete, die dann individuell überarbeitet werden. Zudem gebe es unterschiedliche Unterrichtsmaterialien für verschiedene Altersgruppen. Schüler seien regelrecht heiß darauf, den Druck in den Händen zu halten. „Das ist ein tolles Erlebnis“, so Neck.

