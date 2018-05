Oft ist der kindliche Stress hausgemacht

Anzeige

Heinrich Hoffmann, Autor des „Struwwelpeter“ hat bereits vor über 150 Jahren Auffälligkeiten im Kindes- oder Jugendalter festgestellt. Der „Zappelphilipp“ ist ein Beispiel.

Main-Tauber-Kreis. Wegen hyperkinetischer Störungen wie ADHS waren im Jahr 2016 im Main-Tauber-Kreis 364 AOK-versicherte Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 19 Jahren in ärztlicher Behandlung. Die Zahl der Erkrankungen in der Region stieg in den vergangenen Jahren um durchschnittlich 3,3 Prozent, wobei etwa drei Mal so viele Jungen wie Mädchen betroffen sind. Die Dunkelziffer nicht erkannter Fälle dürfte nach Meinung von Experten sehr groß sein.

Belastung für Familien

Für Familien stellt ADHS eine erhebliche Belastung dar und ärztliche Hilfe sollte unbedingt in Anspruch genommen werden, wie die AOK Heilbronn-Franken zum „Internationalen Tag der Familie“ am heutigen 15. Mai mitteilt.