Ohne neue Richtlinien droht Stillstand

60 Millionen Euro investiere die Deutsche Telekom in den geförderten und eigenwirtschaftlichen Ausbau, 14 Millionen Euro würden von Bund und Land gefördert, sechs Millionen Euro trügen der Landkreis sowie die Städte und Gemeinden bei. Ein Ergänzungsantrag für die Anbindung aller Schulen mit Glasfaser wurde mittlerweile erfolgreich eingereicht.

Lediglich bei 2,5 Prozent der Flächen, meist kleine, abseits gelegene Weiler, seien nicht angebunden. Dahinter stehen nach ersten Ermittlungen im Main-Tauber-Kreis rund 180 Adressen. „Aber gerade die kosten besonders viel Geld. Geschätzt werden 6,5 Millionen Euro“, so der Landrat. Deshalb lautete seine konkrete Frage: „Wie kommen wir, ohne noch einmal das Antragsverfahren komplett neu durchlaufen zu müssen, auf die 100 Prozent? Und wie sehen die Eckpunkte der Bundesregierung aus, um mittelfristig die FTTH-Anbindung („Fiber to the home“– „Glasfaser bis zur Wohnung“) zu gewährleisten?“ Diese Kosten würden sich laut erster Schätzung auf sechs Millionen Euro belaufen.

Ziel ist Gigabit

Rico Neubert, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung und als solcher zuständig für den Breitbandausbau im Main-Tauber-Kreis, bekräftigte die Dringlichkeit, genaueres über neue Förderrichtlinien zu erfahren, um sich entsprechend positionieren zu können und nicht etwa ein Jahr lang unverrichteter Dinge in Wartestellung auszuharren, bis entsprechende Richtlinien aus Brüssel vorliegen. „Unser Ziel ist Gigabit“, lautete die Aussage von Steffen Bilger, der darauf verwies, dass momentan neue Richtlinien, versehen mit dem Förderschwerpunkt Schule und Gewerbe, erstellt würden.

Weiteres Thema waren die Funklöcher im Mobilfunknetz, von denen es gerade im ländlichen Raum eine ganze Menge gibt. Für die Einhaltung der Hilfsfristen von Feuerwehr und notärztlicher Versorgung sei eine flächendeckende Erreichbarkeit unabdingbar. Bilger verwies auf den Mobilfunkgipfel am 12. Juli. „Bei einer neuen Versteigerung der Frequenzen werden wir mehr vorschreiben, wie die Versorgung qualitativ umgesetzt werden muss“, so der Parlamentarische Staatssekretär.

„Wir müssen ran an die Funklöcher.“ Landrat Reinhard Frank regte in diesem Zusammenhang an, die für den Mobilfunk notwendigen Masten zu bezuschussen.

Zu wenige Planer

Zur Ortsumfahrung von Königshofen verwies der Parlamentarische Staatssekretär auf die Planungshoheit des Landes Baden-Württemberg. Im Südweststaat gebe es aber, im Gegensatz zum Nachbarland Bayern, zu wenige Planer. „In Baden-Württemberg hätte man besser planen sollen als zu priorisieren“, meinte Bilger. Denn nur bei vorliegender Planung könnten Fördergelder abgerufen werden.

Kreisrat Christian Kremer regte in diesem Zusammenhang an, die Planungskosten nicht per Pauschale von acht Prozent, sondern gemäß der realistischen Kosten in Höhe von zehn bis fünfzehn Prozent zu fördern. Kreisrat und Boxbergs Bürgermeister Kremer: „Die Planaungskosten nehmen mir immer mehr vom Budget weg.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.06.2018